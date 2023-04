Bűnmegelőzés

Online bűnmegelőzési játékot indított fiataloknak a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

2023.04.23 11:43 MTI

Hello Biztonság! címmel online bűnmegelőzési játékot indított 10-14 éves fiataloknak a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács - közölte a tanács kommunikációs igazgatója az MTI-vel.



Garamvölgyi László dandártábornok elmondta: a sorozat első része az adatbiztonsággal foglalkozik, az online játék főszereplői 10-14 éves gyerekek, akik egy parkban talált pendrive miatt kerülnek nehéz helyzetbe.



A játékosok megtudhatják, mit kell tenni egy talált tárggyal, mi az adathalászat és milyen veszélyei vannak a "túlzott megosztásnak", az oversharingnek, vagyis annak, ha valaki az életének eseményeit túlzott gyakorisággal és túlságosan a részletekbe menően mutatja be a közösségi oldalakon - mondta.



Kiemelte: a játékosok azt is megtudhatják, hogyan kérjenek segítséget, és aki tart attól, hogy veszély esetén a rendőrséghez forduljon, a játék során meggyőződhet arról, hogy félelme alaptalan, és szükség esetén bátran értesítheti a rendőröket.



A jelenetek után a játékosok dönthetnek: ők a szereplők helyében mit tennének, és a válaszaikat a játék a veszélyesség alapján "értékeli". A játékot egyjátékos és többjátékos módban is végig lehet játszani, a többjátékos módban a játékosok elmondhatják érveiket, miért éppen azt a megoldást választották a feladatok során. A játékhoz tanári segédlet is készült, amely érdekességekkel, kiegészítésekkel segíti a történtek megbeszélését az osztályban.



A dandártábornok hangsúlyozta: a szereplők, az események ugyan kitaláltak, a bemutatott veszélyek és kockázatok valóságosak. Az online játék lehetőséget ad a fiataloknak, hogy átgondolják, ők mit tettek volna másként a főszereplők helyében, tudnak mások hibáiból tanulni, hogy ne a sajátjukból kelljen - jegyezte meg.



Közölte: a https://hellobiztonsag.hu/ címen elérhető online játékkal a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék a "játékszabályokat", hogy "ne keveredjenek galibába se áldozatként, se elkövetőként".