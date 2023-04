Tech

A Google alkalmazottai megpróbálták megakadályozni a СhatGPT riválisának bevezetését - média

A Google felelős innovációs részlegének két alkalmazottja megpróbálta megakadályozni a Bard nevű mesterséges intelligencia chatbotjának kiadását a múlt hónapban, de nem sikerült, hiába figyelmeztettek, hogy az hajlamos "pontatlan és veszélyes kijelentésekre" - derült ki a New York Times pénteki számából, a folyamatot ismerő bennfentesekre hivatkozva.



Az aggódó termékrevízorok már akkor észrevették az olyan AI nagy nyelvi modellekkel kapcsolatos problémákat, mint a Bard és annak fő versenytársa, a ChatGPT, amikor a Google vezető jogásza találkozott a kutatási és biztonsági vezetőkkel, hogy tájékoztassa őket arról, hogy a vállalat az AI-t minden mással szemben előnyben részesíti.



A páros aggodalmait, miszerint a chatbot hamis információkat állít elő, bántja a felhasználókat, akik érzelmileg kötődnek hozzá, vagy akár tömeges zaklatás révén "technológia által elősegített erőszakot" szabadít el, a források állítása szerint Jen Gennai, innovációért felelős felügyelő ezt követően lekicsinyelte. Míg a bírálók azt tanácsolták a Google-nek, hogy várjon a Bard kiadásával, Gennai állítólag úgy szerkesztette meg a jelentésüket, hogy ezt az ajánlást teljesen eltávolította.



Gennai megvédte a Timesnak tettét, azt állította, hogy javított a jelentésen, mivel "kijavította a pontatlan feltételezéseket, és valójában több olyan kockázatot és ártalmat vett hozzá, amelyeket figyelembe kellett venni". Ezáltal a kész termék biztonságosabbá vált - ragaszkodott hozzá.



A Google Gennainak tulajdonította, hogy a Bardot "korlátozott kísérletként" adta ki, de a chatbotot a Google saját honlapja szerint "hamarosan" mégis teljesen integrálják a Google piacvezető keresőmotorjába.



A Google már korábban is elfojtotta a dolgozói lázadásokat a mesterséges intelligencia kérdésében. Tavaly kirúgta Blake Lemoine-t, miután azt állította, hogy a Bard elődje, a LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) érzővé vált, míg El Mahdi El Mhamdi kutató azután mondott fel, hogy a vállalat megtiltotta neki, hogy publikáljon egy tanulmányt, amely a Bardhoz hasonló nagy nyelvi modellek kiberbiztonsági sebezhetőségére figyelmeztetett. 2020-ban Timnit Gebru mesterséges intelligencia kutatót bocsátották el, miután olyan kutatást tett közzé, amely a Google-t azzal vádolta, hogy nem elég óvatos a mesterséges intelligencia fejlesztése során.



Az AI-kutatók, technológiai vezetők és más befolyásos futuristák egyre növekvő frakciója azonban a Google és versenytársai, a Microsoft és a ChatGPT-gyártó OpenAI gyors ütemű "fejlődése" ellen emelt szót, amíg a technológia hatékony biztosítékokat nem kap. Egy nemrégiben közzétett nyílt levél, amely hat hónapos moratóriumot követel az "óriási mesterséges intelligencia-kísérletekre", több ezer aláírót vonzott, köztük az OpenAI társalapítóját, Elon Muskot és az Apple társalapítóját, Steve Wozniakot.