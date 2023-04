Tech

A Tesla dolgozói az autók által rögzített érzékeny képeket osztottak meg

A Tesla dolgozói "rendkívül intim" képeket és videókat osztottak meg, amelyeket az ügyfelek elektromos autói rögzítettek, és belső csevegőcsoportokban gúnyolódtak rajtuk - mondta a Reutersnek Elon Musk cégének több korábbi alkalmazottja.



Az elektromos autókat gyártó cég az ügyfeleitől szerez beleegyezést ahhoz, hogy adatokat gyűjtsön a járművekről, hogy fejleszthesse önvezető technológiáját. A vállalat azonban biztosítja a tulajdonosokat, hogy az egész rendszert "az alapoktól kezdve úgy tervezték, hogy megvédje a magánéletüket" - mutatott rá csütörtöki jelentésében az ügynökség.



Az ügynökségnek nyilatkozó kilenc volt dolgozó szerint 2019 és 2022 között alkalmazottak csoportjai osztották meg az ügyfelekről készült privát felvételeket a Tesla belső beszélgetéseiben.



A szóban forgó felvételek egyike egy férfit örökített meg, aki teljesen meztelenül közeledett az elektromos autójához - mondta az egyik forrás.



A többi balesetet és közúti balhét mutatott be. Egy konkrét videó, amelyen egy Tesla elüt egy biciklis gyereket egy lakott területen, "futótűzként" terjedt el a vállalat San Mateóban, Kaliforniában található irodájában - állította egy volt alkalmazott.



"Engem ez azért zavar, mert az emberek, akik megveszik az autót, szerintem nem tudják, hogy a magánéletüket nem tartják tiszteletben... Láthatjuk őket mosni és igazán intim dolgokat csinálni. Láthattuk a gyerekeiket" - mondta az ügynökségnek egy másik volt dolgozó.



A csevegésekben számos kevésbé érzékeny videó is szerepelt, amelyekben háziállatok és vicces közlekedési táblák szerepeltek. Néhányat mémekké alakítottak, és humoros feliratokkal látták el, mielőtt megosztották volna a Tesla alkalmazottai között a források szerint.



Hét korábbi alkalmazott azt is elmondta a Reutersnek, hogy a munkahelyükön használt szoftver lehetővé tette számukra, hogy lássák a fotó vagy videó készítésének helyét, annak ellenére, hogy a Tesla biztosította ügyfeleit, hogy "a kamerafelvételek névtelenek maradnak, és nem kapcsolódnak a sofőrhöz vagy a járművéhez".



Az ügynökség megjegyezte, hogy nem tudott hozzájutni a forrásai által leírt felvételekhez, akik szerint mindet törölték. Néhány volt alkalmazott azt is elmondta az újságíróknak, hogy ők csak azt látták, hogy a privát adatokat törvényes céllal osztották meg, például segítséget kértek a kollégáknak. A Tesla nem válaszolt, amikor a Reuters megkereste, hogy kommentálja az ügyet.