Tech

Szlovéniában kibertámadás érte a külügyminisztériumot

Kibertámadás érte pénteken a szlovén Külügyi és Európa-ügyi Minisztériumot (MZZ) - közölte a szlovén közszolgálati televízió.



A tárca közleménye szerint a támadást a partnerekkel együtt észlelték, elindították a megfelelő biztonsági protokollt, a károk mértékét még vizsgálják.



Tanja Fajon külügyminiszter a 24ur.com című internetes hírportálnak elmondta, hogy a támadás régóta tart. A külügyminisztérium jelenleg is dolgozik a rendszer biztosításán, és minden érintett szolgálatot értesítettek. "Egyelőre az eljárás titkos" - hangsúlyozta.



Rámutatott, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a legtöbb uniós tagállam külügyminisztériumát és diplomáciai hálózatát támadás érte, Szlovénia pedig a sor végén áll.



Kiemelte: kapcsolatban állnak a szakmai feladatokat ellátó szervekkel és az illetékes szolgálatokkal, és a lehető leggyorsabban fognak cselekedni a rendszer védelme érdekében.



"Először is meg kell védenünk a rendszert, hogy megvédjük magunkat, és felmérjük az okozott kárt" - mondta. Fajon hozzátette azt is, hogy a támadásnak nincs köze Szlovénia jelöltségéhez az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára.