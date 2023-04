Tech

Elérhetetlenné tette a legnagyobb felvidéki magyar hírportál tartalmait a Facebook

Elérhetetlenné tette a legnagyobb felvidéki magyar hírportál, a ma7.sk tartalmait a Facebook saját felületén - közölte honlapján a hírportál kedden.



"Kedves Olvasóink! A Facebook az elmúlt öt évben, mióta portálunk létezik, más konzervatív tartalomszolgáltatókhoz hasonlóan igyekezett blokkolni a tevékenységünket. Erről a folyamatról többször írtunk portálunkon is, a folyamat április 4-én odáig fajult, hogy FB-s felületünket teljesen leblokkolták" - írták a ma7.sk honlapján a hírportál szerkesztői.



Molnár Judit, a hírportált is magába foglaló Ma7 médiacsalád főszerkesztője az MTI-nek elmondta: a portálon megjelenő híreik elérhetőségét a közösségi hálón már tavaly ősztől jelentősen - saját adataik szerint mintegy 90 százalékkal - visszafogta a Facebook, s a helyzet most odáig fajult, hogy az oldalra posztolt új tartalmakat már egyáltalán nem tudja elérni a portál mintegy 30 ezer követője. Hozzátette: a Facebook hozzájuk eljuttatott indoklásában irányelveinek állítólagos megsértéseire hivatkozott, érdemi magyarázatot azonban nem adtak. "A legutóbb irányelv-sértőnek jelölt írás, egy a babakocsi-támogatás megszerzésének lehetőségeiről tájékoztató cikk volt" - fejtette ki Molnár Judit.



Puskás Attila, a ma7.sk hírportált is működtető Pro Media Alapítvány ügyvezetője az MTI-vel közölte: ahogy a korábbi korlátozásokra, úgy a mostani teljes blokkolásra is jogi képviselőjük útján próbálnak meg konkrét magyarázatot és orvoslatot szerezni, a Facebook lépésének valós okai között pedig a hírportál konzervatív irányultságát és annak növekvő népszerűségét sejtik.



"Nyílt titoknak számít, s több példa is van arra, hogy a Facebook igyekszik csökkenteni a konzervatív média elérhetőségét. Nem lennék meglepődve, ha a minket érintő lépés hátterében is ilyen igyekezet állna" - jelentette ki Puskás Attila.