Ünnepelve fogadták az épületfenntartók a takarító robotokat

Ünnepelve fogadták az épületfenntartók a takarító robotokat

Nem várt sikere volt a minap a tényleg hét nyelven beszélő, elképesztő tudással és hatásfokkal dolgozó takarítórobotokat forgalmazó PrexRobot CEE Kft. hazai bemutatkozásának. A gondolkodni képes, okos gépek lenyűgözték az ország minden részéről összegyűlt takarító cégek vezetőit is. A következő bemutatót már a LEO Szövetség épületfenntartó szakemberei részére szervezték, a siker az előző találkozóét is felülmúlta. 2023.04.02

"A bemutatók célja az volt, hogy a potenciális partnereink lássák: a legújabb generációs gépeink már nem a távoli jövőt jelentik, hanem a jelent" - magyarázta Bökönyi Zsolt, a PrexRobot CEE Kft. ügyvezetője. - A jövő már az ajtónkon kopogtat, felköszönt a születésnapunkon, felszolgálja az ünnepi tortát és feltakarítja a földről a leesett maradékot."



Így folytatta: "Az ipari takarító robotcsaládok rendszere megbízhatóbb munkavégzést eredményez, melynek jellemzője a 80 százalék vízmegtakarítás, édesvíz védelem, ÖKO lábnyom csökkentése az épületekben."



Az tény, hogy némelyik robot a hasznos akkumulátorfeltöltés mellett óránként 3000 négyzetméter felületet képes megtisztítani. Ha kell, önállóan visszamegy a dokkolóhoz, miközben leengedi a szennyvizet, feltölti magát árammal és tiszta vízzel.



Külföldön már számos helyen ezek a robotok végzik a takarítást. Európai hiper,-és szupermarketekben, üzletekben, repülőtereken, autógyárban, vasútállomáson stadionokban, raktárakban és még hosszasan sorolhatnánk a felhasználási területeit. Csendben, gyorsan, megbízhatóan dolgoznak, és ha váratlan akadály kerül az útjukba, gyors gondolkodás után megoldják a problémát.



Hogy mekkora most itthon az érdeklődés rájuk, azt az is jól jelzi, hogy számtalan partner vásárolt, vagy rendelt már belőlük, és a legkülönfélébb helyszíneken be is vetették őket.

Bökönyi Zsolt állítja: ahogy az ipari forradalom idején, úgy most sem veszik el a gépek az az emberek munkáját. Az emberi munkaerőre mindig szükség lesz, azonban az okos robotokkal időt, pénzt és energiát spórolhat meg a tulajdonos.



„Nagyszerű segédeszköz ez az emberek számára, mert sokkal hatékonyabban végzik el a munkát. Persze, az is igaz, hogy átalakítják majd az életünket. Minél több döntéshozó, cégvezető ismeri ezt fel, annál bátrabban alkalmazza majd a robotokat. A bemutató után érkezett visszajelzésekből az derült ki, hogy az érdeklődők mindezeket az információkat sikeresen megértették."



Bökönyi Zsolt elárulta: személyre szabott pénzügyi konstrukciókkal segítik partnereiket a takarító robotokhoz. Lehetőség van vásárlásra, lízingre és hosszútávú bérlésre is. Bár rendkívül megbízható gépekről beszélünk, a tapasztalt mérnökcsapat felhő alapú karbantartási és frissítési rendszerrel dolgozik. Ráadásul a szerviz idején a szállítás és a cserekészülék biztosítása is megoldott, a szállítást pedig a PrexRobot végzi.



A Facility managment (FM) szektor egyedülálló jellegzetessége, hogy nagyon sokféle szakmatípust ölel fel és dolgoztat. A teljesség igénye nélkül az ipari gépésztől a kertészen át a takarító személyzetig több mint 990 betöltendő állást tartanak nyilván. Ezekből a legégetőbb hiány Budapesten, az agglomerációban és Nyugat-Magyarországon van.



Hogy a szakmai support a legmagasabb minőségi képzést és hatékony munkavégzést biztosítsa, a PrexRobot szorosan együttműködik az FM-Unity cégcsoporttal, ami a Leo Szövetség tagja. Magától adódott, hogy Bökönyi Zsolték a takarító robotok nyújtotta lehetőségeket megismertetik a szövetség szakembereivel is.



A digitalizáció és a globalizáció a létesítményüzemeltetési szektort is állandó fejlődésre, változásra ösztönzi, befogadó az egyre növekvő igényeket kielégítő új megoldásokra, termékekre. Sokan azt gondolják, a szövetség tagjai konkurenciát jelentenek egymásnak. De ez nem igaz. Miközben a felek megosztják a tudásukat, újdonságaikat, támogatják is egymást.