Az Egyesült Királyság mesterséges intelligenciát használ a külföldi fenyegetések észlelésére

A brit hírszerző szolgálatok a Tom Tugendhat biztonsági miniszter által ismertetett tervek szerint a mesterséges intelligencia által összeállított információkat fogják felhasználni a külföldi fenyegetések felderítésére, amelyeket az emberek esetleg figyelmen kívül hagynának.



A The Telegraph című brit napilapban megjelent cikkében Tugendhat elmondta, hogy egy új kormányzati osztály - a Nyílt Forrású Hírszerzési Központ (Open Source Intelligence Hub, OSINT) - a nyílt forrásokból gyűjtött információkat fogja felhasználni a hagyományosabb hírszerző szolgálatok, az MI5 és az MI6 munkájának segítésére.



A hivatalos tervek, beleértve az egység hatáskörét és méretét, még nem születtek meg, de várhatóan Rishi Sunak, a brit miniszterelnök májusban hozza létre.



Tugendhat hozzátette, hogy "a hírszerzés megváltozott" az elmúlt évtizedben, ami arra késztette az Egyesült Királyság hírszerző szolgálatait, hogy új módszereket alkalmazzanak a külföldi fenyegetések azonosítására és kiiktatására.



Tugendhat tagadta, hogy a mesterséges intelligenciát a brit lakosságról való hírszerzésre használnák, és ragaszkodott ahhoz, hogy csak olyan információkat vizsgálnának, amelyek már nyilvánosak.



A lépés alig több mint két héttel azután történt, hogy Jeremy Hunt brit kancellár 3,5 milliárd fontot (4,3 milliárd dollárt) különített el a kormány költségvetésében a londoni tudományos és technológiai szektorban megvalósuló programok finanszírozására, amelyekről tavaly azt jósolta, hogy technológiai "szuperhatalommá" fogják alakítani a várost.



A mesterséges intelligencia egységet arra is használják majd, hogy célba vegyék az állítólagos "dezinformáció" terjesztőit - magyarázta Tugendhat. "Azt látjuk, hogy a biztonságunkat aláássa a dezinformáció, a hazugságok terjesztésére tett kísérlet a közösségeinkben" - mondta.



Az újonnan létrehozott egységnek a Bellingcat nevű, a nyílt forrású információk elemzésére szakosodott, ellentmondásos csoport által végzett munkával kell vetekednie - mondta Tugendhat. Bár a Bellingcatet tényfeltáró tényellenőrző csoportként hirdetik, számos nyugati államtól is kap támogatást, és 2021-ben Oroszország "külföldi ügynöknek" minősítette.