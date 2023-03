Tech

Musk drasztikus változást jelentett be a Twitter algoritmusában

Elon Musk bejelentette, hogy április 15-től csak az ellenőrzött Twitter-fiókok szerepelhetnek majd a platform ajánló idővonalán. A technológiai mogul a lépést egy hétfői Twitter-bejegyzésben magyarázta, mondván, hogy ez "az egyetlen reális mód az ellen, hogy a fejlett mesterséges intelligenciájú robotrajok átvegyék az uralmat".



Amellett, hogy többé nem szerepelhetnek más felhasználók feedjeiben az ellenőrizetlen fiókok - azok, akik nem fizették ki a 7 dolláros havi díjat azért, hogy kék pipa legyen a fiókjukon - elveszítik a lehetőséget a szavazásokon is. Musk ismét a botok elterjedtségével magyarázta a döntését.



Nem világos azonban, hogy Musk csak a Twitter és saját maga által készített közvélemény-kutatásokra utalt-e - mivel gyakran méri fel a közvéleményt a kulcsfontosságú döntésekről ezen az eszközön keresztül -, vagy a platformon található összes közvélemény-kutatásra.



A Twitter a múlt héten jelentette be, hogy április 1-jével megszünteti egyes "örökölt" fiókok ellenőrzött státuszát, vagyis csak a havi előfizetést fizetők profiljában lesz a kék pipa. A Sensor Tower elemzői szerint a Twitter jelenleg valamivel több mint 385 000 fizető felhasználóval rendelkezik világszerte iOS és Android rendszereken egyaránt.



A Musk algoritmusának módosítását bírálók szerint az jelentősen akadályozza az ajánló idővonal relevanciáját, mivel lényegében megakadályozza, hogy az átlagemberek szélesebb közönséghez jussanak el, és csak a fizető felhasználók, a márkák és a hivatalos személyek fiókjai jelennek meg benne.



Eközben a Twitter egy forráskód kiszivárgásával foglalkozik, miután egy ismeretlen hacker vagy egy ismeretlen csoport közzétette a kódot a GitHubon. A Twitter bírósági beadványt nyújtott be a kiszivárogtatásért felelős személyek azonosítására, azzal érvelve, hogy a weboldal teljes működését megalapozó kód biztonsági réseket tárhat fel.