A belga kormány megtiltja a TikTok használatát a személyzeti eszközökön

Felszólították munkatársaikat, hogy azonnali hatállyal töröljék a csevegőprogramot az összes munkahelyi telefonról, és tiltsák le az alkalmazáshoz való hozzáférést.

A belga szövetségi kormány megtiltotta munkatársai számára a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok alkalmazás használatát a vállalati eszközökön és a mobileszköz-szolgáltatásába bevont személyes eszközökön egyaránt - tájékoztatott a The Brussels Times című angol nyelvű belgiumi napilap pénteken.



A beszámoló szerint a belga kormány felszólította munkatársait, hogy azonnali hatállyal töröljék a csevegőprogramot az összes munkahelyi telefonról, és tiltsák le az alkalmazáshoz való hozzáférést. Megjegyezték, a rendelkezés az alkalmazás használatát ideiglenes jelleggel tiltja.



A tilalom okaként a szövetségi kormány arra hivatkozott, hogy a TikTok algoritmusai lehetővé teszik az alkalmazás számára az információ- és tartalomáramlás befolyásolását, valamint kiemelték, hogy a kínai törvények értelmében a TikToknak együtt kell működnie a kínai hírszerző ügynökségekkel.



A Belga Kiberbiztonsági Központ (CCB) és a belga biztonsági szolgálatok vizsgálatai kimutatták, hogy a kínai alkalmazásnak számos biztonsági hibája van, ami aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogyan kezeli a program a felhasználók személyes adatait, megnyitva ezzel a lehetőséget az adatok utáni esetleges kémkedés előtt - írták.



A tilalom hat hónapig lesz érvényben, és minden olyan eszközre vonatkozik, amelyen a vásárlást, előfizetést vagy a készülék használatát részben vagy egészben a szövetségi kormány fizeti.



Alexander De Croo belga miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány nem engedheti meg a naivitást. "Új geopolitikai környezetben vagyunk, ahol az államok közötti befolyás és kémkedés a digitális világ felé mozdult el. Információink biztonsága elsőbbséget élvez" - fogalmazott.



Georges Gilkinet, a belga szövetségi kormány mobilitási minisztere a Twitteren közzétett üzenetében "logikusnak és szükségesnek" nevezte a döntést.



A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap beszámolt arról is, hogy a flamand kormány csütörtökön hozott döntést a TikTok használatának megtiltásáról munkatársai számra. A vallon kormány pedig hétfőn tett javaslatot hasonló intézkedés meghozatalára.



A brüsszeli székhelyű európai uniós intézmények a hónap elején döntöttek arról, hogy március 20-tól tilos lesz a TikTok használata vagy telepítése a személyzeti elektronikus eszközökre, köztük mobiltelefonokra, táblagépekre vagy laptopokra. Felszólították a munkatársakat, hogy távolítsák el az alkalmazást magánhasználatban lévő személyes eszközeikről is.



Indoklásuk szerint "kiberbiztonsági aggályok vetődtek fel a TikTok közösségi médiaplatform használatával kapcsolatban, különös tekintettel az adatvédelemre és külső szereplők általi adatgyűjtésre". Az intézkedés célja az intézmények birtokában lévő adatok és információk védelme, valamint az, hogy megóvják az intézményeket a kiberbiztonsági fenyegetésektől és az olyan tevékenységektől, amelyek kibertámadásokhoz vezethetnek - közölték.