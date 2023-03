Tech

Az amerikai különleges egységek fegyverként akarják alkalmazni a deepfake-et

A Pentagon titkos műveleti részlege olyan képességeket keres, amelyekkel "új generációs" deepfake-megoldásokat lehet bevetni az információs hadviselésben, és meghekkelni a dolgok internetét (IoT), hogy nyomon lehessen követni a hatásukat - derült ki egy beszerzési dokumentumból. A kezdeményezésről a The Intercept számolt be hétfőn.



A szóban forgó dokumentum a Washington titkos katonai akcióiért világszerte felelős US Special Operations Command (USSOCOM) technológiai kívánságlistáját vázolja fel. A dokumentumot először 2020-ban tették közzé, és legutóbb 2022 októberében frissítették, a kiadvány szerint olyan eszközökkel bővítve a kívánságlistát, amelyek képesek meghamisítani a közszereplők képeit.



A parancsnokság Military Information Support Operations (MISO) "a 'deepfake' vagy más hasonló technológia következő generációját keresi, hogy nem hagyományos csatornákon keresztül üzeneteket generáljon és műveleteket befolyásoljon releváns környezetekben" - áll a közleményben.



A deepfake technológia nyilvánosan elérhető képeket használ egy személy digitális változatának létrehozására, amely aztán felhasználható felvételek gyártására. Jelenleg főként szórakoztatóipari célokra használják, többek között hírességeket ábrázoló hamis pornográfiák előállítására.



Az amerikai tisztviselők régóta hangoztatják aggodalmukat, hogy a külföldi ellenfelek, különösen az olyan riválisok, mint Kína és Oroszország, deepfake megoldásokat vethetnek be dezinformációs kampányokban. Az amerikai ügynökségek azt állítják, hogy eszközöket fejlesztenek az ilyen videók felismerésére, állítólag azért, hogy a felhasználók megvédhessék magukat az ilyen támadások ellen.



A Pentagon beszerzési dokumentuma azt látszik bizonyítani, hogy miközben Washington elítéli a deepfake által a demokráciára és a közbizalomra jelentett fenyegetést, a védelmi minisztérium fegyverként igyekszik felhasználni.



Ugyanez a dokumentum említést tesz egy "új generációs képességről, amellyel a tárgyak internetének (IoT) eszközeit" - online kapcsolattal és a környezetük nyomon követésére szolgáló különféle érzékelőkkel rendelkező készülékeket - lehet "átvenni", hogy felmérjék a propagandakampányok hatását. Az ilyen eszközök feltörése lehetővé tenné a hadsereg számára, hogy "adatokat és információkat gyűjtve a helyi lakosságról, kielemezhesse, hogy milyen üzenetek lehetnek népszerűek", így az MISO jobban "meg tudja alkotni és népszerűsíteni a dezinformációit".



A The Intercept korábban arról számolt be, hogy a Pentagon kihasználta az amerikai kormány befolyását az amerikai technológiai vállalatok felett, hogy támogatást szerezzen a közel-keleti propagandaműveletekhez.