Európai nyomásra fejleszt tájékoztatási gyakorlatán az amerikai WhatsApp

A hatóságok nyomására a vállalat megerősítette, hogy nem osztja meg hirdetési célból a felhasználók személyes adatait sem harmadik féllel, sem anyavállalata, a Meta más cégeivel. 2023.03.06 18:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az európai uniós fogyasztóvédelmi hatóságokat és az Európai Bizottságot tömörítő Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC) elérte, hogy a WhatsApp a jövőben átláthatóbban tájékoztassa felhasználóit a szerződésmódosulásokról és tiszteletben tartsa döntéseiket - közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.



Megjegyezték, hogy az ingyenes üzenetküldő és VoIP szolgáltatás amerikai üzemeltetője több fordulós párbeszédet követően döntött a vállalásokról.



Részletezték: a megegyezés alapján a Facebookot is birtokló Meta tulajdonában lévő cég a jövőben átláthatóbban tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy milyen változtatásokat kíván végrehajtani szerződéseikben, ezek pedig hogyan érinthetik jogaikat és a szolgáltatás használatát. A frissített általános szerződési feltételek elutasításának és elfogadásának lehetőségét egyformán szembetűnően jeleníti majd meg, megjegyzi és tiszteletben tartja a felhasználók döntéseit - ahelyett, hogy ismételten és kikapcsolhatatlanul megjelenítené minden megnyitáskor.



A közlemény szerint a hatóságok nyomására a vállalat megerősítette, hogy nem osztja meg hirdetési célból a felhasználók személyes adatait sem harmadik féllel, sem anyavállalata, a Meta más cégeivel.



Arra is kitértek, hogy az európai fogyasztóvédelmi hatóságok nemrég lefolytattak egy 25 országra kiterjedő gyorsvizsgálatot, amelynek alapján a kereskedők több mint harmada manipulálja a fogyasztókat észrevétlen, úgynevezett "sötét mintázatú" módszerekkel az online térben, így például megnehezíti a felhasználók számára a leiratkozást. A GVH itthon is felvette a harcot a vásárlói döntések rejtett torzítása ellen - hangsúlyozták végül a közleményben.