Hamarosan ismét útnak indulnak a Google Utcakép autói

Az idei bejárás fő célja a Google Utcakép városokról és azokat összekötő utakról készített fotóinak frissítése a Google Térképen. 2023.03.06 11:12 MTI

Csütörtöktől újra felbukkannak a magyar utakon a Google Utcakép autói; a következő hónapokban többek között Sopront, Szekszárdot, Mezőtúrt, Szentest, Tapolcát, Karcagot, Baját és Miskolcot is érinteni fogják - tájékoztatott a Google Magyarország az MTI-nek küldött közleményében.



Kiemelték: az idei bejárás fő célja a Google Utcakép városokról és azokat összekötő utakról készített fotóinak frissítése a Google Térképen.



A szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználók virtuálisan bárhonnan felkereshetik a magyar városok többségét, ezzel együtt pedig meglátogathatnak számos kulturális nevezetességet, például kastélyt és várat, illetve közelebbről is megtekinthetik az országban található nemzeti parkokat és egyéb természeti csodákat - idézték fel.



Magyarországon a Google Utcakép szolgáltatása 2013 óta érhető el, azóta a helyi képanyagot rendszeresen frissítik, hogy az a lehető legpontosabban tükrözze a valóságot - hangsúlyozták.



A szolgáltató a személyes adatok védelme érdekében a képeken elhomályosítja az emberek arcát, illetve a rendszámokat, ugyanakkor lehetőséget kínál a felvételek közzétételét követően is további részletek elhomályosítására; ezt a képek jobb alsó sarkában található "Hiba bejelentése" gombra kattintva lehet igényelni.



Az Utcakép a Google Térkép egyik funkciója, amely több mint 220 milliárd képet tartalmaz a világ minden tájáról beleértve az Antarktiszt és az Északi-sarkvidéket is.