Tech

Musk nem kapott engedélyt, hogy embereken kísérletezzen

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal elutasította a milliárdos Elon Musk Neuralink nevű agyi implantátumának klinikai kísérleteit - közölte hét jelenlegi és korábbi alkalmazottja csütörtökön a Reuters hírügynökséggel. A szabályozó hatóság több biztonsági aggályra hivatkozott, amelyeket a vállalatnak orvosolnia kell, mielőtt megkezdődhetnének az embereken végzett kísérletek - ezt a mérföldkövet remélték, hogy ebben a hónapban elérik.



Az FDA több tucat "hiányosságra" hivatkozott, amelyek elzárják az utat az emberi kísérletekhez, amikor tavaly elutasította a Neuralinket - magyarázták az alkalmazottak. Több tucat sertést használtak már kísérleti szolgálatban, hogy eloszlassák az ügynökség azon aggodalmát, hogy a viselő agyához csatlakozó apró szálak vándorolhatnak, megváltoztatva az agy és az implantátum működését, gyulladást okozva, megrepedő ereket és más módon károsítva a törékeny szöveteket - mondták az alkalmazottak.



Az FDA-t állítólag az is aggasztja, hogy a Neuralink eltávolítható-e károsodás nélkül - ez a kérdés a dolgozók szerint a vállalat biztosítékai ellenére sem került megfelelően megoldásra.



Akárcsak a Musk Tesla elektromos járműveit működtető lítium-ion akkumulátorok, amelyek órákig éghetnek 3000 Fahrenheit fokon, ha rosszra fordulnak a dolgok, a Neuralink lítium akkumulátorai is agykárosodást okozhatnak, ha csak túlmelegednek - mondták a szakértők a Reutersnek. Az FDA azt szeretné, ha a Neuralink állatkísérletekkel bizonyítaná, hogy a távolról tölthető akkumulátor "nagyon valószínűtlen", hogy meghibásodik.



A hatósági piros lámpa miatt elégedetlen Musk állítólag elsiette az állatkísérleteket, hogy megpróbálja eloszlatni az FDA biztonsági aggályait. Ennek eredményeként a Mezőgazdasági Minisztérium az állatjóléti törvény lehetséges megsértését vizsgálja, miután riadalmat keltett az állatokkal való bánásmód. Eközben a Közlekedési Minisztérium vizsgálja, hogy a Neuralink megfelelően betartotta-e a biztonsági eljárásokat az állatok agyából eltávolított chipek ártalmatlanításakor.



A Tesla mágnás korábban azzal dicsekedett, hogy a Neuralink olyan biztonságos, hogy a saját gyermekeibe is beültetné, azt állította, hogy a bénultak teljes mozgásképességét helyreállítja, és azzal hencegett, hogy a felhasználók végül "képesek lesznek elmenteni és lejátszani az emlékeket".



A Neuralink mérnöki alelnöke, Dongjin Seo azonban a múlt hónapban egy konferencián azt mondta, hogy "elsődleges rövid távú célja" csupán az, hogy a bénult betegeknek segítsen a számítógépes szöveges kommunikációban. Minden más, mondta, "hosszú távú".



Annak ellenére, hogy a vállalat nemrégiben 2023. március 7-ét jelezte előre, mint az FDA által az embereken végzett kísérletek jóváhagyásának napját, az alkalmazottak a Reutersnek elmondták, hogy nem volt semmilyen hatósági jóváhagyás a láthatáron.