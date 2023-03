Balszerencse

Hibás ukrán gyártmányú alkatrészt okolnak a sikertelen európai űrindításért

Az Európai Űrügynökség (ESA) egy hibás, ukrán gyártmányú hajtóműalkatrészre fogta fő kisrakétájának, a Vega-C-nek a közelmúltban bekövetkezett kudarcát. A sikertelen indítással kapcsolatos független vizsgálat eredményeit pénteken tette közzé az ügynökség.



A szerencsétlenül járt kilövésre december 20-án került sor, amikor a két megfigyelő műholdat szállító Vega-C rakéta a francia guyanai Kourou űrkikötőből indult. Röviddel a felszállás után a rakéta letért a tervezett pályáról, és az irányítás elveszett, ami arra kényszerítette a hatóságokat, hogy az Atlanti-óceán felett megsemmisítsék.



A balesetet vizsgáló szonda a rakéta Zefiro 40 szilárd hajtóanyaggal működő második fokozatának hibáját a hibás működésre vezette vissza, amelyet az Avio olasz légitársaság szállított. "Az első vizsgálatok, amelyeket közvetlenül a kilövés után a rendelkezésre álló repülési adatokkal végeztek, megerősítették, hogy a hordozórakéta alrendszerei a terveknek megfelelően reagáltak az eseményekre, és hogy a meghibásodás oka a Zefiro 40 fúvókájának fokozatos romlása volt" - áll az ESA közleményében.



Pontosabban a Bizottság megerősítette, hogy az ok a fúvóka szén-szén (C-C) torokbetétjének váratlan termomechanikai túltermelése volt, amelyet az ukrajnai Avio cég szerzett be.



A vizsgálat kizárta a motor tervezési hibáit, és a meghibásodásért az ukrán gyártású alkatrészt és "a felhasznált anyag homogenitásának" hibáját okolta. A vizsgálatot végzők úgy döntöttek, hogy az anyag "nem használható tovább repülésre", és hibákat tártak fel a torokbetét repülésre alkalmassá nyilvánításának kritériumaiban.



"A független vizsgálóbizottság egy sor ajánlást fogalmazott meg, amelyek célja a Vega és a Vega-C hordozórakéta-rendszerekbe vetett bizalom helyreállítása, amelyek biztosítják a megbízható visszatérést a repüléshez és a robusztus kereskedelmi hasznosítást" - közölte az ügynökség.



Különösen egy új betétanyagot fognak beszerezni, és "további teszteléseket és elemzéseket" fognak végezni, hogy bizonyítsák annak robusztusságát. A következő Vega-C indításra várhatóan "2023 nyár vége előtt" kerül sor - tette hozzá az ügynökség.



A Vega-C legutóbbi meghibásodása komoly csorbát hagyott az EU űrtevékenységében, tekintettel a kereskedelmi műholdak indításához rendelkezésre álló teherszállító kapacitások amúgy is korlátozott voltára. A piacot súlyosan megviselte az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus - és a blokk emiatt bevezetett szankciói -, így az európai űrvállalatokat megfosztották az orosz Szojuz rakéták alkalmazásának régi lehetőségétől.