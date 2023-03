Hálózat

Jelentés: rekordszámú országban blokkolták az internet-hozzáférést 2022-ben

A visszaesőnek számító Iránban tavaly 18 alkalommal kapcsolták le az internetet a kormányellenes tüntetések miatt, míg a mianmari junta hét alkalommal vezetett be korlátozásokat. 2023.03.04 04:21 MTI

Egy új jelentés szerint tavaly rekordszámú országban blokkolták az internet-hozzáférést politikai okok miatt - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása kedden.



Az Access Now jogvédő csoport és a #KeepItOn elnevezésű, internetblokkolás ellen küzdő koalíció által készített kutatás megállapította, hogy 2022-ben 35 országban összesen 187 alkalommal kapcsolták le az internetet.



A korlátozások dokumentálásának kezdete, 2016 óta nem volt példa arra, hogy ilyen sok kormány folyamodott volna az internet blokkolásához.



Legtöbb esetben tüntetések, konfliktusok és jogsértések indokolták a lépést. A korlátozásokra időnként iskolai vizsgák és választások idején került sor.



A 2022-es listát India vezeti, ahol legalább 84 alkalommal blokkolták a hozzáférést a világhálóhoz. A korlátozások többségét a vitatott hovatartozású, politikailag instabil Dzsammu és Kasmír területén rendelték el.



A visszaesőnek számító Iránban tavaly 18 alkalommal kapcsolták le az internetet a kormányellenes tüntetések miatt, míg a mianmari junta hét alkalommal vezetett be korlátozásokat.



Az orosz hadsereg 22 alkalommal vágta el az internetet Ukrajnában rakétacsapásokkal és kibertámadásokkal, és arra törekedett, hogy "a megszállt területeket az erősen cenzúrázott és megfigyelt orosz hálózatokra kényszerítse át" - állt a jelentésben.



Az Access Now és a #KeepItOn feljegyzései szerint az etiópiai kormány által a lázadó Tigré tartományban bevezetett korlátozás volt az eddigi leghosszabb, amely több mint két évig tartott. A novemberi tűzszünet aláírása után a térség nagy részén helyreállt a telefon- és a mobilinternet-szolgáltatás.



A legtöbb kormány, amely tavaly blokkolta polgárai internet-hozzáférését, a múltban is gyakran folyamodott hasonló lépéshez az elégedetlenséggel szemben.



"A kormányok az ellenőrzés fegyvereként és a büntetlenség pajzsaként használják az internet-hozzáférés korlátozását" - mondta Felicia Anthonio, az Access Now munkatársa.



A jelentés egy kedvező tendenciára is rámutatott: míg 2021-ben 12 országban kapcsolták le az internetet választás idején, 2022-ben csak öt ország folyamodott ehhez a lépéshez.



A beszámoló szerint a korlátozások 2019-ben érték el a csúcsot: akkor 33 országban összesen 213 alkalommal blokkolták a hozzáférést az internethez.