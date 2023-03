Tech

Romániában mesterséges intelligencia segíti a kormány munkáját

Romániában egy mesterséges intelligenciát (AI) alkalmazó, ION-nak nevezett beszélő robot segíti ezentúl a kormány munkáját, amelyet a szerdai kormányülésen "tiszteletbeli tanácsadóként" mutatott be kollégáinak és az ország lakosságának Nicolae Ciuca miniszerelnök.



"A ION projekt egy olyan rendszer, amely mesterséges intelligencia segítségével a közösségi médiában megjelenő információkból gyorsan és automatikusan rögzíti a romániaiak véleményét, nézeteit és kívánságait" - magyarázta a kormányfő. Ciuca elmondta: több romániai egyetem és vállalat AI-szakértőiből álló önkéntes munkacsoport dolgozik a ION-projekt fejlesztésén, nekik köszönhetően a bukaresti kormány lehet az első, amely mesterséges intelligenciát használ tanácsadóként.



A kezdeményezésről beszámoló román média szerint ION egyfajta ügyfélszolgálati terminálja lesz a román kormánynak, amely a közhangulat alakulásáról, a közösségi oldalak legvitatottabb témáiról, az embereket foglalkoztató legégetőbb gondokról hivatott szintéziseket készíteni a kormánytagoknak.



Ahhoz azonban, hogy feladatát elláthassa, ION-nak rengeteg információra van szüksége és sokat kell még tanulnia. Az állampolgárok a ion.gov.ro honlapon vehetik fel a kapcsolatot a kormány tiszteletbeli tanácsadójával, de a tervek szerint később ION is felkeresi őket, legalábbis a projekt fejlesztői azt tervezik, hogy elviszik az ország kis- és nagyközösségeibe, különböző rendezvényekre.



ION (János) egy környezetét tükröző embernagyságú, mondandóját felirat formájában is megjelenítő monitorként vett részt a kabinet ülésen, Ciuca pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a ION név tükörképe a román NOI (mi) személyes névmásnak. A kormányfő szerint a robot óriási tanulási kapacitással rendelkezik, és ezt bemutató párbeszédet kezdeményezett vele, felszólítva, hogy szóljon néhány szót a jelenlevőkhöz.



Miután bemutatkozott, ION elmondta, az a szerepe, hogy tükrözze a román társadalmat.



ION-nak a jelek szerint rengeteg dolga volt első munkanapján: a megadott internetes cím több órán keresztül elérhetetlennek bizonyult, csütörtökön pedig a robot csak annyit jelzett a számára küldött üzenetek kapcsán, hogy rögzítette azokat, de nem válaszolt rájuk.