A tudósok az agysejtek felhasználásával kívánnak mesterséges intelligenciát létrehozni

Kutatók emberi agysejtekből épített mesterséges intelligencián (AI) dolgoznak - derült ki a Johns Hopkins Egyetem keddi sajtóközleményéből. A projekt a "bioinformatikát" a neurális hálózatok új nagy lépéseként hirdeti.



Az ezt az "organoid intelligenciát" megépíteni szándékozó csoportot Thomas Hartung, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health és a Whiting School of Engineering környezet-egészségügyi tudományok professzora vezeti. A kutató szerint a számítástechnika és a mesterséges intelligencia elérte a plafont, és a hardveres korlátokat "organoidokkal" - az emberi szervekre hasonlító, laboratóriumban növesztett szövetekkel - lehet áthidalni.



Hartung azt állítja, hogy ez lehetővé tenné "a számítási teljesítmény tömörítését és hatékonyságának növelését, hogy túlléphessünk a jelenlegi technológiai korlátainkon".



Az egyetem sajtóközleménye konkrétan kiemeli a csapat munkáját az emberi agyon alapuló organoidokkal kapcsolatban. Hartung szerint csapata ezt a laboratóriumban növesztett szövetet olyan dolgokra tudja használni, "amelyeket etikailag nem lehet emberi agyakkal elvégezni". A közlemény továbbá azt állítja, hogy ez a kutatás nem csak az öntanuló mesterséges intelligencia javát fogja szolgálni, hanem az emberi megismerési problémák és károsodások kezelését is elő fogja mozdítani.



A ChatGPT, az OpenAI által létrehozott nyelvfeldolgozó eszköz a napokban került a címlapokra és váltott ki vitákat. A neurális hálózatról kiderült, hogy elég "okos" ahhoz, hogy januárban átmenjen az amerikai orvosi jogosítványvizsgán - adta hírül a MedPage Today. A múlt hónapban egy orosz diák sikeresen bemutatott egy mesterséges intelligenciával írt szakdolgozatot, és megkapta a diplomáját, ami botrányt kavart a feldolgozó eszköz körül. Az oxfordi és a cambridge-i egyetemek egyaránt betiltották a ChatGPT használatát tudományos munkák írása során, mivel aggályosnak tartják, hogy az emberi ötleteket plagizál - számolt be kedden az INews.



A ChatGTP ismertsége fellendülést okozott a generatív mesterséges intelligencia iparágában, és több vállalat is igyekszik saját riválisát kifejleszteni. A Tesla és a SpaceX tulajdonosa, Elon Musk decemberben a Twitteren "ijesztően jónak" nevezte a botot, és saját neurális hálózati versenytársának létrehozását vizsgálja. Több jelentés szerint Peking egyszerre törekszik saját AI-analóg kifejlesztésére, és egyúttal betiltja az amerikai alapúhoz való hozzáférést, arra hivatkozva, hogy azt "hamis információk terjesztésére" lehet használni.