Az FBI elismerte, hogy feltörték a hálózatát

Az FBI-t, az Egyesült Államokban a kiberbűnözés elleni nyomozásért felelős vezető szövetségi ügynökséget is feltörték. Az iroda pénteken megerősítette, hogy számítógépes hálózatának "elszigetelt" betörését vizsgálja.



A hackerek az ügynökség New York-i kirendeltségének egyik számítógépes rendszerét veszélyeztették - jelentette a CNN az ügyről, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. A rendszert a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos nyomozások során használták.



"Az FBI tud az incidensről, és dolgozik azon, hogy további információkhoz jusson" - közölte az ügynökség több laphoz eljuttatott közleményében. "Ez egy elszigetelt incidens, amelyet sikerült megfékezni. Mivel a nyomozás folyamatban van, az FBI jelenleg nem tud további kommentárokkal szolgálni".



Nem világos, hogy mikor történt a hackelés, hogyan törtek be a rendszerbe, vagy hogy mit akartak elérni az elkövetők. Az FBI állítólag még mindig próbálja meghatározni a behatolás eredetét.



Terry Cutler, a montreali székhelyű Cyology Labs kiberbiztonsági cég vezérigazgatója szerint a legutóbbi incidens során a hacker azért törhetett be az FBI rendszerébe, hogy eladja a hozzáférést.



Az amerikai kormányzati szervek, köztük az FBI is, gyakran váltak rendszerbetörések célpontjává. Például 2021 novemberében az FBI e-mail rendszerének sebezhetőségét használták ki, hogy egy FBI-címről hamis kibertámadásra figyelmeztető üzenetet küldjenek több ezer címzettnek. Az ügynökség válaszul közölte, hogy kijavította a szoftverhibát, amely lehetővé tette a csalást.