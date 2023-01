Gazdaságfejlesztési Minisztérium

Sikeresen lezárult a Vodafone Magyarország felvásárlása

Sikeresen zárult a Vodafone Magyarország felvásárlása, a magyar állam 49 százalékos részesedést szerzett a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint kedden pénzügyi értelemben is lezárult a tranzakció, amellyel a magyar állam és a 4iG Nyrt. közvetett tulajdonrészt szerzett a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-ben. Az akvizíció sikeres zárásával minden feltétel adott ahhoz, hogy a hazai távközlési szektorban egy olyan magyar tulajdonú, a piacon vezető szerepet betöltő vállalatcsoport jöjjön létre, amely képes a 21. századi digitális kihívásoknak is megfelelve megerősíteni Magyarország versenyképességét.



A tranzakció pénzügyi zárását követően a 4iG Nyrt. leányvállalataként működő Antenna Hungária Zrt. 51 százalékos, míg a magyar állam képviseletében eljáró Corvinus Zrt. 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik Magyarország második legnagyobb hazai távközlési vállalatában. Ezzel sikeresen megvalósult a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb vállalati felvásárlása.



A tranzakció hozzájárulhat a piaci verseny erősödéséhez és a szolgáltatási színvonal emelkedéséhez, számos előnyhöz juttatva az ügyfeleket. A most lezárult befektetéssel a magyar állam célja többségi hazai tulajdon kialakítása egy olyan nemzetgazdasági szempontból stratégiai fontosságú ágazatban, mint a távközlési szektor - olvasható a minisztérium közleményében.