Háború

Gamerek szivárogtattak ki amerikai vadászgép-titkokat

A kedvenc fegyvereik pontos modellezéséről vitatkozó online játék perfekcionisták véletlenül ismét katonai titkokat tettek közzé az interneten, ezúttal az amerikai gyártású F-16 és F-15 vadászrepülőgépekről, egy hét alatt két alkalommal is.



A szóban forgó játék a "War Thunder", amelynek játékosai korábban már kiszivárogtattak néhány potenciálisan titkos információt többek között a brit Challenger-2 harckocsiról, a francia Leclerc tankról és a kínai DTC10-125 páncéltörő lövedékekről. A legutóbbi felfedések az amerikai védelmi vállalat, a General Dynamics által gyártott F-16 Fighting Falconra és a McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle-re vonatkoztak.



A többi kiszivárogtatáshoz hasonlóan ez is a War Thunder egyik vitafórumán jelent meg, ahol a realisztikus online játék játékosai gyakran fanyalognak a színlelt katonai hardverek pontosságán - számolt be a PC Gamer. A 2022 közepe óta húzódó F-16-os vitában az egyik játékos január 16-án írt egy "érdekes dologról, amit a kutatása során talált".



Bár a komment önmagában nem volt túlságosan érzékeny, a spacenavy90 néven ismert játékos egy dokumentumot csatolt állításai bizonyítására az AIM-120 radarirányítású rakétákkal és a repülőgép pilótafülkéjének vezérlőpanelével kapcsolatban. A dokumentum a fórum moderátora szerint korlátozott terjesztési engedéllyel rendelkezett.



Alig két nappal ezután egy másik fórumtag, RanchSauce39 állítólag az F-15E-re vonatkozó Operational Flight Program szoftver kézikönyvek gyűjteményét tette közzé, beleértve a repülésirányítással, a célzással és a fegyverrendszerekkel kapcsolatos részleteket.



Mint más fegyverrendszereket érintő hasonló esetekben, a bizalmas információkat a moderátor és a játékfejlesztő jelzése után eltávolították. A korlátozott hozzáférésű katonai adatok illetéktelen helyen, például egy online játékfórumon történő terjesztése polgári jogi vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.



A War Thunder, amelyet a budapesti székhelyű, de kifejezetten orosz származású Gaijin Entertainment fejlesztett, lehetővé teszi a játékosok számára, hogy történelmi és modern katonai eszközökkel harcoljanak egymással. A játékhoz vonzódó gamerek közül sokan a pontosság megszállottjai, és nyomást gyakorolnak a játék tervezőire, hogy minden részletet precízen eltaláljanak - egyes esetekben olyan titkos anyagokkal támasztják alá érveiket, mint például a 2021 júliusában megosztott, titkos Challenger-2 kézikönyv.