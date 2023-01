Tech

Több mint 15 millió ügyet intéztek tavaly a kormányablakokban

Több mint 14,3 millió ügyfél kereste fel a kormányablakokat 2022-ben, akik összesen 15,7 millió ügyet intéztek el, ami megközelíti a koronavírus-járvány előtti, 2019-es év rekordot jelentő számait - jelentette be a Miniszterelnökség. Mint írták, az online intézhető ügyek száma egyre bővül, valamint az új, mesterséges intelligenciát alkalmazó, önkiszolgáló ügyintézési pontok is elérhetővé válnak a legtöbb ügyfélszolgálaton az idén.



Tavaly a legtöbben a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intéztek az ügyfélszolgálatokon, ezt követi a gépjárművekkel, a vezetői engedéllyel, a lakcímkártyával, valamint az útlevéllel kapcsolatos ügyintézés, de a népszerű ügyek közé tartozott még az ügyfélkapu-regisztráció, az európai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos ügyintézés, és a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés is - áll a közleményben.



Emlékeztettek arra, hogy a kormány a koronavírus járvány miatt számos olyan intézkedést vezetett be, amely hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgároknak csak indokolt esetben kelljen ügyeket intézni, emellett számos ügyet már online is el lehet intézni. A járvány idején automatikusan meghosszabbított okmányok jelentős részét 2022 folyamán újították meg az állampolgárok, amit a kormányablakok megnövelt és időszakosan hétvégi nyitvatartásokkal is segítettek.



Közölték, 2022-ben elindult az "e-bejelentő" szolgáltatásuk, amelyen keresztül az állampolgárok egy év leforgása alatt 60 ezer közműátírást, illetve adatváltozást jelentettek be a közműszolgáltatók felé. Ezt 90 százalékban tisztán elektronikusan, az otthonuk kényelméből intézték, és csak az ügyek 10 százalékában keresték fel a kormányablakokat. Szintén tavaly jelentek meg az MIA (Mesterséges Intelligencia Asszisztens) önkiszolgáló ügyintézési pontok a kormányablakokban, ahol elintézhető például a vezetői engedély és személyi igazolvány pótlása, gépjármű ügyek, anyakönyvi kivonat- és erkölcsi bizonyítvány igénylése. A terminálok beüzemelése folyamatos, a következő hónapokban országosan több mint 300 kormányablakban lesz elérhető. A tavalyi évben több mint 7000-en vették igénybe a MIA eszközt - írták.