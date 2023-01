Tech

Az iskolák félnek a mesterséges intelligenciától

A New York-i állami iskolák rendszerének eszközei és hálózatai többé nem teszik lehetővé a hozzáférést a ChatGPT-hez, a vitatott új mesterséges intelligenciaprogramhoz, amely kevesebb mint két hónapja, hogy a nagyközönség számára elérhetővé vált és nagy port kavart.



A tiltás oka "a diákok tanulására gyakorolt negatív hatásokkal kapcsolatos aggodalmak, valamint a tartalmak biztonságával és pontosságával kapcsolatos aggályok" - mondta a hét elején Jenna Lyle, a NYCPS szóvivője a Chalkbeat helyi kiadványnak. Lyle azóta megerősítette a döntést az AP-nek és több más hírügynökségnek. "Bár az eszköz képes lehet gyors és egyszerű válaszokat adni a kérdésekre, nem fejleszti a kritikus gondolkodást és a problémamegoldó készséget, ami elengedhetetlen a tanulmányi és az egész életen át tartó sikerhez" - tette hozzá Lyle.



A Chalkbeat úgy jellemezte a ChatGPT-t, hogy képes "elképesztően meggyőző és élethű írást" generálni, és "a tantárgyak széles skáláját felölelő kérésekre tökéletes esszéválaszokat adni", ami miatt sok tanár és adminisztrátor attól tart, hogy az írásbeli feladatok hamarosan elavulttá válhatnak. Míg az AI chatbotok már néhány éve léteznek, a ChatGPT 2022 novemberének vége óta érhető el ingyenesen bárki számára, aki rendelkezik internetkapcsolattal.



A San Franciscó-i székhelyű OpenAI által a Microsofttal együttműködve kifejlesztett program képes volt szöveget, valamint képeket és videókat generálni, a digitális médiumok adatbázisából merítve ihletet. New York az USA legnagyobb állami iskolai kerülete, és a ChatGPT betiltása másokat is hasonló lépésekre ösztönözhet.



A szélesebb körű tiltás elkerülése érdekében az OpenAI közleményt adott ki, amelyben azt állítja, hogy a jövőben együtt kíván működni az iskolákkal.



"Nem akarjuk, hogy a ChatGPT-t félrevezető célokra használják az iskolákban vagy bárhol máshol, ezért már most olyan enyhítéseket fejlesztünk, amelyek segítségével bárki azonosíthatja az adott rendszer által generált szöveget" - mondta a vállalat az AP szerint. A New York-i tiltás csak az iskolai körzet hálózatát és eszközeit érinti, és nem akadályozhatja meg a diákokat vagy a személyzetet abban, hogy otthon hozzáférjenek a mesterséges intelligenciához.



A Chalkbeat által megkérdezett egyik tanár szerint a tiltás kontraproduktív lehet. "Gyerekek egész generációját neveltük arra, hogy a rubrikapontokat és ne a tudást hajszolja" - mondta Adam Stevens, aki történelmet tanít a Brooklyn Techben - "és persze, ha a félév végén a pont számít, akkor a ChatGPT fenyegetést jelent". A mesterséges intelligencia ehelyett hasznosnak bizonyulhatna az alapfeladatokra adott "alapszintű" válaszok megállapításában - érvelt Stevens, megjegyezve, hogy az iskolák 20 évvel ezelőtt ugyanígy kezelték a Google-t is.