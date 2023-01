Tech

Lengyelország két megfigyelőműholdat szerez be Franciaországtól

A lengyel hadsereg két megfigyelőműholdat szerez be Franciaországtól, az erről szóló szerződést kedden Varsóban írta alá Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter és Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter.



A szerződés aláírását követő közös sajtóértekezleten Blaszczak elmondta: a francia Airbus cég optikai technológiájával rendelkező két műholdat a lengyel hadsereg 2027-ig szerzi be. Már a szerződés aláírását követően viszont elérhetővé válnak Lengyelország számára a francia műholdhálózat által nyert adatok - tette hozzá a lengyel politikus.



Aláhúzta: a műholdas megfigyelés növeli a lengyel hadsereg elrettentő képességeit, és bővíti a katonai és civil riasztórendszer lehetőségeit is.



Lecornu a NATO keleti szárnyának erősítésével hozta összefüggésbe a tervezett beruházást.



Bejelentette emellett: szerdán Kijevben Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszterrel találkozik, és az Ukrajnának nyújtandó támogatásról, egyebek mellett a katonák kiképzéséről egyeztet vele.



A lengyel védelmi tárca közleménye szerint a két műhold és a Lengyelországban telepítendő fogadóállomás a francia-lengyel műholdhálózat keretében fog működni. A műholdak pixelenként 30 centiméteres felbontású képek továbbítását teszik majd lehetővé, a lengyel-francia hálózaton belüli működésük pedig a Föld sokkal nagyobb területének megfigyelését teszi lehetővé, mint amilyenre egy ország önmagában volna képes - áll a közleményben.



A miniszterek a kétoldalú együttműködésről, valamint a nemzetközi formátumokban - a NATO-ban, az Európai Unióban és a visegrádi csoportban - folytatott katonai együttműködésről is tárgyaltak Varsóban. Napirenden szerepelt a közép-európai térség biztonsági helyzete is, ezen belül az Oroszországgal szemben védekező Ukrajna támogatása.