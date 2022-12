Tech

Az FBI figyelmeztetést adott ki az Apple-termékek közelgő biztonsági frissítéseivel kapcsolatban

Az FBI figyelmeztetést adott ki az Apple-termékek közelgő biztonsági frissítéseivel kapcsolatban, ragaszkodva ahhoz, hogy a vállalatnak a végponttól végpontig terjedő titkosítás megerősítésére irányuló tervei akadályozni fogják a bűnözők és terroristák felkutatására irányuló erőfeszítéseket.



Az ügynökség nem sokkal azután kongatta meg a vészharangot, hogy az Apple bejelentette, hogy az elkövetkező hónapokban több "fejlett biztonsági funkciót" is bevezetnek - köztük a felhőben tárolt fájlok új védelmét -, és a Washington Postnak azt mondta, hogy "mélyen aggódik a végponttól végpontig tartó és a csak a felhasználó számára elérhető titkosítás jelentette fenyegetés miatt".



"Ez akadályozza képességünket, hogy megvédjük az amerikai népet a kibertámadásoktól és a gyermekek elleni erőszakos cselekményektől kezdve a kábítószer-kereskedelemig, a szervezett bűnözésig és a terrorizmusig terjedő bűncselekményektől" - mondta egy meg nem nevezett FBI-szóvivő szerdai nyilatkozatában. "A kiberbiztonság és a "beépített biztonság" iránti igények korában az FBI-nak és a bűnüldöző partnereknek "beépített törvényes hozzáférésre" van szükségük."



Az amerikai és a szövetséges bűnüldöző hatóságok már régóta követelik a technológiai cégektől, hogy biztosítsanak nyílt hozzáférést minden eszközhöz, az FBI gyakran hivatkozik a 2015-ös kaliforniai San Bernadino-i terrortámadás utóéletére, amikor az ügynökök nem tudtak hozzáférni a lövöldöző által használt Apple-telefonhoz. Bár az iroda sürgette a vállalatot, hogy segítsen, az Apple visszautasította, ami hosszas jogi csatához vezetett, amelynek középpontjában a titkosítás állt.



Csak 2015 és 2016 között az Apple legalább 11 különböző bírósági végzést kapott, hogy segítsen a rendőrségnek hozzáférni különböző, feltételezhetően bűncselekményben érintett készülékekhez, de mindegyik ellen tiltakozott. Egy New York-i bíróság később arra a következtetésre jutott, hogy az Apple nem kötelezhető a telefonok feloldására az 1789-es All Writs Act alapján, amelyre az FBI többször hivatkozott korábbi ügyekben.



Az Egyesült Királyság és Ausztrália ügynökségei mellett az amerikai igazságügyi minisztérium is hasonló nyomást gyakorolt korábban más technológiai óriáscégekre. 2019-ben a három ország nyílt levelet intézett a Facebook vezérigazgatójához, Mark Zuckerberghez, amelyben azt állították, hogy "a vállalatoknak nem szabad szándékosan úgy kialakítaniuk a rendszereiket, hogy kizárják a tartalomhoz való hozzáférés bármilyen formáját". A tisztviselők azt sugallták, hogy a titkosítás akadályozhatja a "legsúlyosabb bűncselekményekkel" kapcsolatos nyomozást, gyakorlatilag azt kérve, hogy bármelyik eszközt bármikor fel lehessen törni.

Az adatvédelem szószólói, köztük a híres nemzetbiztonsági informátor, Edward Snowden, visszavágtak az erős titkosítás aláásására irányuló törekvésnek, mondván, hogy lehetetlen kizárólag a bűnüldözés számára létrehozni egy kiskaput, és hogy bármilyen ilyen biztonsági kiskapu mások, köztük a rossz szereplők előtt is nyitva áll.