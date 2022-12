Tech

Észhez tért az amerikai város - egyelőre nem engedi dolgozni a gyilkos rendőrrobotokat

A kaliforniai San Francisco tisztviselői néhány nappal azután, hogy megszavazták, hogy a helyi bűnüldöző szervek bizonyos körülmények között robotokat vethetnek be gyanúsítottak megölésére, meggondolták magukat, és ideiglenesen visszavonták az engedélyt a jövő hétre kitűzött újabb szavazásig.



A San Franciscó-i felügyelőbizottság kedden egyhangúlag szavazott a lépés felfüggesztéséről, és ezzel fordulatot hajtott végre, miután a múlt héten 8-3 arányban megszavazták, hogy a rendőrség használhasson robotokat "halálos erő alkalmazásaként, ha a lakosság vagy a rendőrök élete veszélyben van".



"Éppen most állítottuk le a gyilkos robotok használatát San Franciscóban. Teljes fordulat a múlt héthez képest. A józan ész győzött" - írta Hillary Ronen felügyelő később este egy tweetben.



Mivel a helyi törvények értelmében a testületnek kétszer kell szavaznia ugyanarról a jogszabályról, az új tilalom a jövő héten ismét szavazásra kerül. A város szabályzati bizottsága azonban megfogadta, hogy a közvélemény hangos visszhangját követően - többek között egy nemrégiben tartott tiltakozó gyűlésen, amelyhez a városi felügyelők is csatlakoztak - teljesen átértékeli a politikát.



A rendőrség korábban azt mondta, hogy nem tervezi lőfegyverek felszerelését a robotokra, de felvetette, hogy az eszközöket "szélsőséges körülmények között" gyilkolásra is használhatják, például "robbanótöltetet juttatva egy erőszakos vagy felfegyverzett alanyt tartalmazó épületbe".



Ez a példa tükrözött egy valós esetet a texasi Dallasban 2016-ban, amikor a rendőrök egy bombával felszerelt robotot küldtek harcba, hogy véget vessenek egy fegyveressel szembeni patthelyzetnek, aki 14 rendőrt lőtt le, közülük ötöt halálosan. A lövöldözőt azonnal megölték, bár a jelentések szerint a robot az incidens után is működőképes maradt.