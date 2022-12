Internet

Megérkezett a friss lista: erre kerestünk idén a legtöbbet a Google-on

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos keresések formálták legnagyobb mértékben az idei év összesített magyar Google-listáját, a felkapott keresések tízes toplistáját Ukrajna vezeti. 2022.12.07 12:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Google sajtóirodájának szerdai közleménye szerint dobogós helyezést értek el 2022 fontos hazai eseményei, így a népszámlálás és választás keresőszavai is.



A filmek, sorozatok és televíziós műsorok felkapott keresései között előkelő helyet foglal el például az Uncharted, a Sárkányok háza, a Celeb vagyok, ments ki innen! és az X faktor.



A legnépszerűbb sporteseménynek a Nemzetek Ligája bizonyult, amellyel kapcsolatban a magyar-olasz és a magyar-angol meccs pillanataira és eredményeire voltak igazán kíváncsiak a felhasználók. Ezt követi a téli paralimpia megnyitó ceremóniája, illetve a női kézilabda Európa-bajnokság.



Az emberek között Herceg Erika, Kulcsár Edina, Vlagyimir Putyin a sorrend, az elhunytak közül Berki Krisztiánra, Csollány Szilveszterre és Babicsek Bernátra kerestek rá a legtöbben.



Az idei év legdivatosabb receptjei esetében a fasírt, a franciasaláta és a tócsni elkészítési módjai után érdeklődtek a legtöbben.



A közkedvelt elektronikai eszközök harcát az iPhone termékek nyerték, a videójátékok sorában a Lost Ark volt a legnépszerűbb az Overwatch 2 és a God of War Ragnarök előtt.



Mint írták, a Google, összegyűjtve keresőmotorjának legfrissebb adatait, idén huszonötödik alkalommal tette közzé a leggyakoribb keresések listáit. A Year in Search oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei tekinthetők meg.