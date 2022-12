Botrány

Nyilvánossá hozták a Twitter tartalomtörlési gyakorlatáról szóló belső levelezést

A Twitterhez az előző vezetés idején mindkét politikai oldal rendelkezett eléréssel, de vállalat alkalmazottai túlnyomóan az egyik oldalhoz tartoztak, ezért a baloldal irányában sokkal nagyobb volt a nyitottság - áll a közösségi média korábbi működési gyakorlatáról szóló belső levelezésen alapuló nyilvánosságra hozott iratokban, amelyek az új tulajdonos, Elon Musk kezdeményezésére jelentek meg az átláthatóság jegyében pénteken este.



A Twitter belső levelezését Elon Musk egy újságírónak, Matt Taibinak adta át, aki azt saját csatornáján tette nyilvánossá a közösségi oldalon, ami a közösségi médiumok történetében példa néküli módon részletesen megmutatja a médium működését.



Az olvashatóvá tett belső levelek között több szól arról a döntési folyamatról, ami 2020 októberében, az elnökválasztási kampány utolsó hónapjában oda vezetett, hogy a Twitter letiltotta az amerikai elnök fiának, Hunter Biden laptopjáról szóló, New York Post-információkra vonatkozó tartalmakat. A bemutatott belső levélváltás szerint volt arra példa, hogy a Biden-kampánycsapattól érkező kérést közvetlenül teljesítettek.



A iratokat (Twitter Files) összegző és bemutató Matt Taibi szerint a Twitter eszközeihez mindkét pártnak megvolt a hozzáférése, és volt arra is példa, hogy a Trump-féle Fehér Ház is a céghez fordult, ugyanakkor a rendszer nem volt egyensúlyban, kapcsolatokra épült. Miután a Twitter alkalmazottai túlnyomóan az egyik politikai oldalhoz tartoztak, számukra sokkal több volt a csatorna, és lehetőség, hogy panaszt nyújtsanak be, valamint sokkal nagyobb volt a nyitottság a baloldal, mint a jobboldal irányában - olvasható az iratokban.



A Twitter szólásszabadság felügyeletére alkalmazott első eszközét eredetileg a levélszemét és pénzügyi csalások ellen küzdelemre alakították ki, de idővel a cég alkalmazottai és irányítói egyre több célra használták fel - áll az összefoglalóban, ami szerint "2020-tól teljesen rutinszerűvé vált különböző kapcsolt szereplőktől érkező kérések alapján bejegyzések törlése".



Elon Musk vállalkozó, a Tesla és SpaceX alapító-vezérigazgatója október végén lett a Twitter tulajdonosa, ahol a szólásszabadság visszaállítását és átláthatóságot ígérte. A cég korábbi időszakából származó gyakorlatról és a Hunter Biden laptopról szóló belső információk nyilvánosságát a múlt héten jelentette be.