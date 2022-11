Tech

Dél-Korea az aszfaltba telepíti a közlekedési lámpákat az okostelefon-függő 'zombik' miatt - videó

Az okostelefonok megjelenésével az emberek egyre inkább a telefonjuk megszállottjaivá válnak, és szinte állandóan a kis képernyőkre szegezik a tekintetüket. Még az úttesten való átkelés közben is.



Pedig komoly életveszélyt jelenthet, a telefonozás az úttesten való átkelés közben, Dél-Korea azonban egy okos megoldással állt elő erre is: a közlekedési lámpákat az aszfaltba telepítették a telefonjaik megszállottjai számára.



A videót a következő felirattal tették közzé: "Dél-Korea a földre helyezte a gyalogosoknak szánt közlekedési lámpákat, mert annyi gyalogos bámulta a telefonját".



Ugyanezt a videót osztotta meg a Twitteren Shrinivas Dempo iparmágnás is, aki az embereket "okostelefon megszállott zombiknak" nevezte.



A gyalogátkelőhelyeken bekövetkező balesetek növekvő száma miatt a közlekedési lámpákat először egy kísérleti projekt keretében 2019-ben telepítették az aszfaltba.



A cél az volt, hogy a gyalogosokat tájékoztassák arról, hogy mikor biztonságos az úttesten átkelni, miközben a mobiljuk képernyőjét és a földet bámulják egyszerre, ahelyett, hogy az oszlopokra néznének fel. Az Independant szerint a dél-koreai kormány ugyanebben az évben egy olyan riasztórendszert is bevezetett, amely élő forgalmi információkkal ellátott értesítést küld az ember telefonjára, ha éppen átkelni készülnek az úton.

South Korea put pedestrian street lights on the ground cause so many pedestrians were staring at phones. pic.twitter.com/bFMIIpg03v — Trung Phan (@TrungTPhan) November 21, 2022