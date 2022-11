Tech

Ez a VR headset megöl a való életben is, ha meghalsz a játékban

A VR-játékokat gyakran tekintik olyan médiának, amely a játékélményt még magával ragadóbbá és élethűbbé teszi. Most azonban az Oculus VR-headsetek alapítója készített egy olyat, amely a való életben is megölhet, amint meghalsz egy játékban.



Palmer Luckey, a VR-headseteket gyártó cég eredeti alapítója, mielőtt a Facebook (ma Meta) felvásárolta volna, a Sword Art Online című népszerű regény- és anime-sorozatból merítve ihletet fejlesztette ki ezt a headsetet.



Aki nem tudja, a SAO egy olyan játékosokról szóló történet, akik csapdába esnek egy hatalmas VR-harcszimulátorban, ahol a túlélés egyetlen módja, hogy vagy megnyerik a játékot, vagy megtalálják a menekülőutat.



A játékosok a játékban egy speciális headsetet és egy "NerveGear" ruhát viselnek, amely nem csak mindent éreztet a játékosokkal, de meg is tudja őket ölni.



Luckey egyelőre csak a VR headsetet készítette el, a prototípus pedig olyan töltetekkel van felszerelve, amelyek felrobbannak, és elpusztítják viselőjük agyát, amennyiben sikerül "kiérdemelnie" a game over-képernyőt.



Luckey azt is kiemelte, hogy még félúton van az igazi NerveGear megalkotásához, és a tökéletes VR-verzióra még évekig kell várni.



Mielőtt kiborulnánk, valójában senki sem játszik a VR headset használatával. Maga Luckey még nem próbálta fel, hátha valami számítási hiba végez vele útközben. Ő ezt egy "műalkotásként" írja le, azt állítva, hogy ez az egyetlen létező VR headset, amely valóban képes megölni a viselőjét.



A halálos játéktechnológia megalkotása felé való elmozdulásnak némi értelme van, mivel jelenleg az Anduril Industries alapítója - egy olyan cég, amely mesterséges intelligencia alapú megfigyelő- és védelmi rendszereket gyárt az amerikai hadsereg számára - nemrég kapott egy 1 milliárd dolláros szerződést, hogy pilóta nélküli elhárító rendszereket vezessen az amerikai Különleges Műveleti Parancsnokság számára - mint egy játékban.