A Twitter alapítója bocsánatot kért a cégnél kialakult helyzetért

Ugyanakkor hozzátette, tudja, hogy a Twitter emberei erősek és ellenállóak, és mindig megtalálják majd útjukat, függetlenül az adott nehéz pillanattól.

A Twitter alapítója személyes felelősséget vállalt azért, hogy a közösségi médiacégnél olyan helyzet alakult ki, hogy az új tulajdonos a dolgozók felétől kénytelen megválni.



Jack Dorsey nyilvánosan is több bírálatot kapott, hogy nem szólalt meg azután, hogy Elon Musk átvette a technológiai vállalkozást.



Dorsey saját Twitter oldalán azt írta, tisztában van azzal, hogy most sokan mérgesek rá. "Enyém a teljes felelősség mindenkinek a helyzetéért: túl gyorsan növesztettem ekkorára a céget, bocsánatot kérek érte" - fogalmazott. Az alapító ugyanakkor hozzátette, tudja, hogy a Twitter emberei erősek és ellenállóak, és mindig megtalálják majd útjukat, függetlenül az adott nehéz pillanattól.



A korábbi elnök-vezérigazgató a cég méretére és a kialakult helyzetre való utalással arra célzott, hogy Elon Musk a héten nagyszabású leépítést jelentett be.



Jack Dorsey tavaly novemberben mondott le a Twitter elnök-vezérigazgatói tisztségéről, idén májusban pedig az igazgatótanácsból is távozott.



Elon Musk, a Tesla és SpaceX alapító-vezérigazgatója október 28-án vált hivatalosan a Twitter tulajdonosává, ezzel lezárult a 44 milliárd dolláros adásvételi ügylet. Első lépései között volt, hogy elbocsátotta a cég 3 felsővezetőjét, majd a héten feloszlatta az igazgatótanácsot és bejelentette, hogy a vállalkozás 7500 dolgozójának mintegy felét elbocsátja. Indoklása szerint erre a közösségi médiacég gazdálkodásának kiegyensúlyozása érdekében van szükség, mert az a jelen helyzetben naponta 4 millió dollár veszteséget termel.