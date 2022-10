Tech

Snowden figyelmeztet: Zuckerberg fogja birtokolni a szemgolyóidat

Az információszivárogtató szerint a Meta zuhanó részvényárfolyama csak átmeneti, és a vállalat még mindig fenyegetést jelenthet az emberiségre. 2022.10.29 19:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összeomlott a Facebook anyavállalatának, a Meta Platformsnak a tőzsdei árfolyama, miután a vállalat szerdán bejelentett eredménye elmaradt a várakozásoktól.



Edward Snowden információszivárogtató és adatvédelmi szószóló azonban óva intett attól, hogy túl korán ünnepeljük a cég bukását, és arra utalt, hogy még mindig visszaüthet, és veszélyt jelenthet a társadalomra.



"Persze nevessünk Zuckerberg részvényeinek zuhanásán" - tweetelte Snowden csütörtökön, hozzátéve, hogy az embereknek nem szabad elfelejteniük, hogy "öt év múlva minden szemgolyót birtokolni fog, és minden egyes pislogáskor szüneteltetni fogja a reklámokat".



Nem ez az első alkalom, hogy az NSA informátora, aki jelenleg Oroszországban tartózkodik és nemrég kapta meg az orosz állampolgárságot, kritizálta a közösségi médiaóriást és annak létrehozóját, Mark Zuckerberget, különösen a metaverzum ambícióit illetően.



Tavaly augusztusban egy tweetben Snowden a Meta VR/AR metaverzumát úgy szidta, hogy az "ellopja és újracsomagolja" a VRchat koncepcióját, és a felhasználókat egy "low-rez munkahelyen" csapdába ejti, és "levágja a lábukat".



Bár szerinte a virtuális valóságban tartott találkozók ötlete "gyilkos alkalmazás" lesz, Snowden azzal érvelt, hogy Zuckerberg cége "extrém módon bebizonyította, hogy nem lehet megbízni benne, hogy tiszteletben tartja a privát találkozókhoz szükséges határokat".



A Meta saját metaverzum létrehozására tett kísérlete többször is problémákba ütközött, annak ellenére, hogy milliárdokat fektettek a projektbe. A vállalat legutóbbi negyedéves eredményéből kiderült, hogy a Reality Labs részleg - amely a metaverzum projektet is magában foglalja - mintegy 3,7 milliárd dollárt veszített a működéséből. A divízió végül összesen 9,4 milliárd dollárt veszített idén eddig és 6,9 milliárd dollárt az előző évben.



A kritikusok most arra szólítják fel Zuckerberget, hogy hagyjon fel a csillagászatilag drága, 3D-s virtuális világba való átállással, egyesek szerint az egyszerűen nem "kifizetődő". Számos akadémikus és adatvédelmi szószóló is aggodalmának adott hangot, hogy a virtuális világokat kihasználhatják a pénzre és ellenőrzésre törekvő vállalatok.



Dr. David Reid, a Liverpool Hope Egyetem mesterséges intelligencia és térbeli számítástechnika professzora 2021-ben arra figyelmeztetett, hogy bár a metaverzum "fantasztikus előnyökkel" rendelkezik, "félelmetes veszélyekkel" is jár.



Snowden pénteken Elon Musk Twitter-felvásárlásával kapcsolatban is megszólalt, és egyetértett a milliárdosnak a közösségi média cenzúrájával kapcsolatos álláspontjával, mondván, hogy az "egyértelműen túl messzire ment".