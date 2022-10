Média

A YouTube is felveszi a harcot az álhírekkel

A Youtube tanúsítvánnyal látja el az orvosok és más egészségügyi dolgozók által az oldalra feltett videókat, hogy a felhasználók könnyebben jussanak megbízható egészségügyi tartalmakhoz.



Az igazolási tanúsítványt - melyhez a diploma meglétét is ellenőrzik - orvosok mellett nővérek, ápolók, valamint mentálhigiénés szakemberek és intézmények is kérhetik.



A videomegosztó a lépést azzal indokolta, hogy a többi között ezzel is igyekeznek visszaszorítani a félretájékoztatást a témában.



A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban sok hamis vagy félrevezető információ terjedt el az interneten. A Youtube-ot tavaly több bírálat is érte, amiért teret engedett a Covid-19 elleni vakcinákat támadó összeesküvés-elméleteknek, tévhiteknek és álhíreknek, illetve olyan videók közzétételét engedélyezte, melyek ellentmondtak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásainak. Ezt követően a videómegosztó tavaly szeptemberben több bírált tartalmat is törölt az oldalról.