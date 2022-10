Elképesztő!

Egy férfinek eltávolították az egyik szemét, megdöbbentő, mit tett be üvegszem helyett magának

Futótűzként terjedt el a dél-kaliforniai mérnök és prototípus-gépész Brian Stanley TikTok-videója, amiben egy "Terminátor" stílusú kiborg szemű zseblámpát mutat be, amely egy egész szobát képes megvilágítani.



"Rák miatt elvesztettem a szemem, ezért ezt készítettem, és a fejemet zseblámpává alakítottam" - áll a posztban. "Tökéletes a sötétben való olvasáshoz is!" tette hozzá Stanley.



Ez egy lenyűgöző példa arra, hogy mi minden lehetséges egyszerű, kapható elektronikával és némi ügyes megmunkálással. Rengeteg más példát láttunk már a múltban a kiborgszerű szemekre, de ilyet még nem - miért nem jutott másnak is eszébe?



A videó megmutatja, hogyan működik a zseblámpa, könnyedén megvilágítja Stanley előszobáját és fürdőszobáját. A leglenyűgözőbb, hogy a kiborgszem tökéletesen megvilágítja csak azt a területet, amelyre a mérnök éppen a fejét irányítja, így ez a tökéletes kéz nélküli eszköz.



A videó szerint a szem akkumulátorának élettartama nagyjából 20 óra, és "nem melegszik fel" - írja Stanley.



Sőt, a szem még világosabb is tud lenni. "Ez a maximális teljesítményem fele" - tette hozzá. "A biztonság a legfontosabb, előbb-utóbb eljutok a teljes teljesítményig".



Stanley különböző színekkel és még pupillaformákkal is kísérletezett. A tavalyi Halloween idején például szellem- és tök alakú szűrőket készített.