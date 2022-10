Tech

Mobiltelefonról is elérhető az ELTE kutatójának állathatározója

Kibővítve és átdolgozva újra megjelent Kriska György "Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában" című, munkája. A csaknem 400 rajzot és fotót tartalmazó, közérthető nyelven megírt könyv egyszerűsített határozója mobiltelefonra is letölthető, valamint egyes fejezeteihez online filmgyűjtemények is tartoznak.



A mintegy 560 oldalas kötetben a szerző a közép-európai faunát tárgyalja, különös hangsúlyt adva a magyarországi vonatkozásoknak.



"Segítségével nem csupán azonosíthatjuk az édesvizek anyagforgalmában, a biológiai vízminősítésben és a vizek természetes öntisztulásában létfontosságú gerinctelen szervezeteket, hanem részletes ismertetést kapunk életmódjukról és az ökológiai rendszerekben betöltött szerepükről is" - olvasható az egyetem honlapján.



A jelenlegi kézirat előzménye 2008-ban jelent meg Magyarországon Az édesvízi gerinctelen állatok - határozó címmel, és már megjelenésekor felkeltette a külföldi kiadók figyelmét. Elsőként 2009-ben, a Weisdorn-Verlag Jena kiadó adta ki német nyelven, továbbfejlesztett angol nyelvű kiadását pedig 2013-ban jelentette meg a Springer-Verlag. Ennek a kötetnek már készül a második, bővített kiadása is. A magyar nyelvű alapmű már a kiadását követő évben elfogyott, így a korszerűsített és jelentős mértékben bővített kézirat hiánypótló műnek számít - olvasható a közleményben, amely szerint a kötetet a szakemberek forrásként, a közoktatási és felsőoktatási intézmények oktatási segédeszközként használhatják, de közérthető stílusának is köszönhetően haszonnal forgathatja bárki, aki szeretne megismerkedni az édesvizek varázslatos élőlényeivel, a "vízipók-csodapókkal" és társaival.



A könyv egyes fejezeteihez tartozó online filmgyűjtemények az állatcsoportokhoz tartozó QR-kódok leolvasásával tölthetők be mobiltelefonra vagy tabletre. Az utolsó fejezetben kép- és filmvetítő programok, valamint interaktív feladatsorok találhatók.



A melléklet különleges részét képezi egy térhatású vetítőprogram, amely háromdimenziós (anaglif) képek megjelenítését teszi lehetővé számítógépmonitoron vagy projektorral kivetítve, ez utóbbi megoldás csoportos vetítésekre is lehetőséget ad. Az anaglif képek megtekintéséhez piros-kékeszöld (red-cyan) szemüvegre van szükség. A digitális anyagok magyar, angol és német nyelven is hozzáférhetők.



A kötet az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett Tudományos Mecenatúra Pályázat Nyitott Könyv Programja támogatásával a Flaccus Kiadónál jelent meg.



A tájékoztató szerint a digitális melléklet részeként az édesvízi makrogerinctelenek egyszerűsített PC-s és mobiltelefonos határozója letölthető a http://bszm.elte.hu/ és a https://bisel.hu/ honlapról is.