Micsoda hiba! Egy vevő iPhone 13-t rendelt, de iPhone 14 kapott helyette

Mivel az ünnepi szezon még csak előttünk áll, az e-kereskedelmi weboldalak, köztük a Flipkart is leárazásokat tart. Míg sokan a közösségi média platformokon panaszkodtak, hogy az eredeti rendelésük helyett még csak nem is helyettesítő terméket, hanem egyenesen bizarr árut kaptak, egy férfinak szerencséje volt, mivel iPhone 13 helyett iPhone 14-et kapott.



Egy magát a technológia rajongójaként azonosító Twitter-felhasználó, Ashwin Hegde a mikroblog-oldalán osztotta meg a keveredésről szóló beszámolót. Egyik követője állítólag egy iPhone 13-at rendelt a Flipkart akciója során, azonban hatalmas meglepetés érte, amikor helyette a legújabb iPhone 14-et kapta meg.



A feltöltött kép szerint a férfi egy 128 GB-os Apple iPhone 13-as modellt vásárolt. Egy másik fotó azonban arról árulkodik, hogy egy iPhone 14-es dobozt szállítottak a vásárlónak.



A feltöltés óta a tweet futótűzként terjedt, és rengeteg reakciót/kommentet sikerült összegyűjtenie a netezőktől. Az egyik Twitter-felhasználó azt írta: "És az emberek hülyeségeket traktálnak a Flipkartról!!! Micsoda gáláns cég ez" - kommentálta egy Twitter-felhasználó. Egy másik személy azt írta: "bebizonyítják, hogy ez ugyanaz a telefon, a különbség csak a matrica rajta".



Az eset napokkal azután történt, hogy a Flipkart kiverte a biztosítékot a felhasználóknál, miután több ember is arról számolt be, hogy iPhone 13-as rendelését törölték. Az incidenst követően több felhasználó is Twitter-oldalán szidta az e-kereskedelmi óriást.



A Flipkart később tisztázta a kérdést, mondván, hogy a megrendelések 70 százalékát sikeresen kézbesítették, és csak a megrendelések töredékét törölték anomáliák miatt.

