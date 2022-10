Tech

Meghekkelték a brit hírszerzést

A brit nemzeti hírszerző szolgálat, az MI5 honlapját rövid időre lekapcsolta egy elosztott szolgáltatásmegtagadó támadás (DDoS) pénteken - írja a Reuters a BBC jelentésére hivatkozva. Az elkövetőket nem nevezték meg, és az sem világos, hogy sikerült-e azonosítani őket.



Nem ez az első eset, hogy a brit biztonsági szolgálat infrastruktúráját veszélyeztetik. 2009-ben a Team Elite nevű csoport állítólag beszivárgott az MI5 webhelyére, hogy naplózza a látogatók személyazonosságát és böngészési előzményeiket. Bár a sebezhetőséget gyorsan kijavították, London megdöbbenéssel fogadta, hogy "potenciálisan szigorúan titkos információk", például titkos ügynökök és bűnözői csoportokba beépített informátorok nevei ismeretlen civilek számára is elérhetővé válhattak.



Az MI5 honlapját állítólag 2012-ben az Anonymous hackercsoport is offline állapotba hozta, egy online tiltakozás részeként a WikiLeaks alapítójával, Julian Assange-zal szembeni bánásmód ellen, amelyet az Egyesült Királyság kormánya tanúsított.



Akkoriban a férfi mindössze néhány hónapja élt a londoni ecuadori nagykövetségen, miután politikai menedékjogot kért ott, hogy elkerülje a Svédországnak való kiadatását, ahol szexuális erőszakkal kapcsolatos vádakkal kell szembenéznie, amelyeket azóta ejtettek.



Az MI5 tömeges internetes megfigyeléseket is folytat, és állítólag együttműködött a CIA-val az "okos" tévékészülékek feltörésében, hogy azok segítségével lehallgassák a tulajdonosokat, még akkor is, amikor azok kikapcsoltnak tűnnek, a Weeping Angel nevű titkos program keretében, amelyet a WikiLeaks 2017-es Vault 7 adatkiadványa fedett fel.