Háború

Hátborzongató drónrajt videóztak

Az amerikai hadsereg nemrégiben gyakorlatot tartott egy 40 kamerával, lézerrel és halálos lőszerrel felszerelt quadcopter drónból álló "raj" részvételével. Mivel a brit hadsereg hasonló dróntaktikákat tesztel, a Pentagon úgy véli, hogy ezek az olcsó repülőgépek fogják uralni a csatateret, amikor kitör a "következő háború".



A Curt Taylor dandártábornok, a kaliforniai Fort Irwinben lévő hadsereg nemzeti kiképzőközpontjának dandártábornoka által vasárnap a Twitteren közzétett videón látható, amint a drónraj alakzatban repül egy védett állás elleni szimulált támadás előtt.



A drónok egy látszólag városi környezet makettje felett repültek, és a videót nyilvánvalóan egy közel 7000 katona részvételével zajló gyakorlat során készítették - magyarázta Taylor.



"A drónok ugyanolyan fontosak lesznek a következő háború első csatájában, mint ma a tüzérség" - jelentette ki Taylor.



Olcsó quadcopter drónokat vetettek be Kelet-Ukrajnában, a kijevi erők és a donbászi köztársaságok csapatai egyaránt használják a távirányítású légi járműveket, hogy gránátokat és aknavetőket dobjanak egymásra. Az orosz erők is használtak ilyen drónokat a tüzérségi tűz megfigyelésére és irányítására.



Ezenkívül az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is szállított Ukrajnának "Switchblade" lőszereket, közismertebb nevükön "öngyilkos" vagy "kamikaze" drónokat. Ezek a félautonóm járművek képesek a harctér felett körözni, mielőtt lezuhanva ellenséget bombáznának.



Mind Oroszország, mind Ukrajna azonban még mindig nagymértékben függ a tüzérségtől a folyamatban lévő konfliktus közepette - és a Nyugat által Kijevnek szállított high-tech fegyverek ellenére a moszkvai erők 15 tüzérségi darabot vetnek be minden egyes ukránra - mondta júniusban az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője, Vadim Szkibickij.



Mindazonáltal az Egyesült Királyság is úgy tekint a drónokra, mint amik felforgatják a jövő csataterét. A brit hadsereg a múlt héten jelentette be, hogy sikeresen tesztelt drónrajokat a Salisbury-síkságon lévő gyakorlótér felett. A tesztet, amelynek során egy operátor mesterséges intelligencia segítségével akár hat drónt is irányított, a hadsereg "áttörésként jellemezte a technológia és az innováció terén".