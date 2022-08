Média

Hasznos tippek a szülőknek a gyerekek internet-használatával kapcsolatban

Az NMHH szerint arra is ügyelni kell, hogy az interneten "fogyasztott tartalom egészséges legyen", azaz nem mindegy, milyen mintákat és példaképeket követ és utánoz a fiatal. 2022.08.31 12:27 MTI

Tanácsokkal segíti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a szülőket abban, hogyan tehetik biztonságosabbá gyerekeiknek az online világot.



Az NMHH kommunikációs igazgatósága az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt tanácsolja a szülőknek: először ismertessék meg a gyerekekkel az internet használatát és az online világ működését, hogy a gyerekek tudatosan és biztonságosan használják az internetre kapcsolódó eszközöket.



Az NMHH szerint arra is ügyelni kell, hogy az interneten "fogyasztott tartalom egészséges legyen", azaz nem mindegy, milyen mintákat és példaképeket követ és utánoz a fiatal.



A gyerekeknek érdemes elmagyarázni, mi lehet káros az online térben, hogyan vigyázzon az adataira, a jelszavaira, a profiljaira és azt, hogy legyen óvatos a letöltésekkel is.



Érdemes továbbá a szülőknek a gyermek digitális eszközeire olyan szűrűprogramokat telepíteniük, amelyek megakadályozzák, hogy túl korán találkozzon a gyermek a szexualitással. A fényképek megosztása ugyanis elsőre ártatlannak tűnhet, de előfordulhat, hogy a képek nem megfelelő kezekbe kerülnek, később pedig rendkívül nehéz eltávolítani ezeket az internetről - figyelmeztetett az NMHH. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy a hatóság Internet Hotline-jához (https://nmhh.hu/internethotline) - akár anonim módon - bárki bejelentést tehet és segítséget kaphat a jogsértő tartalmak eltávolításához.



A közleményben kitértek arra is, hogy a kulturált viselkedés nemcsak a mindennapi életben, hanem az online térben is fontos, az online kommunikációnak is vannak általános illemszabályai, az úgynevezett netikett, amely leggyakrabban az e-mail, a chat és a különféle fórumokkal kapcsolatban kerül szóba. A netikett folyamatosan alakul - jelezték -, örök szabály ugyanakkor, hogy ne írjunk csupa nagybetűvel, mert az kiabálásnak számít, mindig a lényegre törekedjünk, ne legyen az üzenetben trágárság, valamint használjunk szóközöket és írásjeleket is.



Az online térben is meg kell védeni a gyermekeket a rosszindulatú idegenektől, fontos felhívni a gyermek figyelmét arra, hogy akit nem ismer, ne jelölje vissza. Az online ismerkedés árnyoldala a rosszindulatú csábítás, behálózás, amelynek célja, hogy érzelmi köteléket kiépítve visszaéljenek a gyermekek bizalmával, rávegyék őket bizonyos dolgokra, akár szexuális kapcsolatra, gyermekprostitúcióra, gyermekpornográf tartalmak készítésére - figyelmeztettek.



A médiahatóság javasolja a szülőknek, segítsék gyermekeik eligazodását az online térben, beszélgessenek arról, hogy érdemes használni a különböző platformokat, mire szükséges figyelni az internethasználatnál, jóval nagyobb biztonságban vannak ugyanis azok a gyermekek, akik érzik a szülők támogatását, és "nem kell egyedül bolyonganiuk az online világ nehézségei között".



Bővebb információt és segédanyagokat az NMHH Gyerek a neten című tematikus oldalán lehet találni.