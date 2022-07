Tech

Teljesen leállhat a Facebook és az Instagram Európában

Az amerikai techóriás és az európai adatvédelmi szervezetek között évek óta jogi procedúra zajlik. 2022.07.07 19:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ír adatvédelmi bizottság csütörtökön közölte, megakadályozza a Facebook anyavállalatának, hogy az európai felhasználók adatait az Egyesült Államokba továbbítsák, írja a Politico cikke alapján a 24.hu. Az ír adatvédelmi hatóság szóvivője megerősítette, hogy a határozattervezetet elküldték a többi európai adatvédelmi szabályozó hatóságnak, amelyeknek most egy hónap áll rendelkezésükre, hogy véleményt nyilvánítsanak. A határozat részleteiről azonban nem kívánt nyilatkozni.



A határozattervezet pontot tehet az amerikai techóriás és az európai adatvédelmi szervezetek között évek óta folyó jogi procedúra végére.



A Meta korábban többször is figyelmeztetett, hogy egy ehhez hasonló döntés számos Európában is elérhető szolgáltatásuk, köztük a Facebook és az Instagram leállítását vonná maga után.



Mindez annak a következménye, hogy az Európai Unió Bírósága 2020 júliusában érvénytelenítette az EU és az Egyesült Államok között létrejött, a személyes adatok továbbítását lehetővé tevő adatvédelmi megállapodást, az úgynevezett Adatvédelmi Pajzsot (Privacy Shield). Ez a transzatlanti adattovábbítási keretrendszer volt a jogalapja a célzott hirdetésekhez kulcsfontosságú adatok régiók közötti megosztásának. A most bejelentett ír határozat a portál szerint nemcsak a Meta vállalatot, de számos egyéb céget is érzékenyen érinthet.



Az EU és az Egyesült Államok egyébként folyamatosan tárgyal egy új adattovábbítási rendelkezésről, amely az olyan vállalatok számára, mint a Meta, az ír végzéstől függetlenül is lehetőséget adna az felhasználók adatainak továbbítására. Brüsszel és Washington márciusban a hírek szerint politikai szinten előzetes megállapodásra jutott, azonban az apróbb részletek terén nem tudtak egyezségre jutni, így a végleges megállapodásra az év vége előtt várhatóan nem kerül sor.