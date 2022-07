Távközlés

Lekapcsolta 3G hálózatát a Magyar Telekom

Lekapcsolta 3G hálózatát a Magyar Telekom, az ügyfelek péntektől a korszerűbb 4G hálózatot használhatják hang- és adatforgalom céljára, a legfeljebb 3G-képes készülékek hangforgalmát pedig a meglévő 2G hálózat veszi át.



A változásokról Balatonalmádiban tartott sajtótájékoztatón pénteken Lubor Zatko, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese, aki elmondta: azért döntöttek a 3G technológia lekapcsolása mellett, mert a forgalom és az érdeklődés is lecsökkent iránta. Az Magyar Telekom ügyfélkörében a teljes hangforgalom 2,3 százaléka, az adatforgalomnak pedig mindössze 0,84 százaléka zajlott már csak ezen a hálózaton.



A műszaki vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta: a váltással az ügyfelek nem maradnak szolgáltatás nélkül. Az adatforgalmat átveszi a 4G és az 5G hálózat, valamint egy kisebb hányada a 2G-n is folytatódhat, a hangforgalom pedig a legfeljebb 3G képes készülékeknél automatikusan a 2G hálózaton történik.



Lubor Zatko azt is kiemelte, hogy a 3G lekapcsolása környezetvédelmi célokat is szolgál, egyrészt energiamegtakarítást jelent, másrészt hatékonyabb, mert a korszerűbb 4G technológiával egy byte eljuttatásához szükséges energia ötöde a 3G technológia energiaigényének.



Kollár Péter, az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztályának vezetője emlékeztetett: három évvel ezelőtt fogalmazódott meg, hogy a 3G szolgáltatás megérett a kivezetésre. Számos konferenciát és egyeztetést tartottak a kivezetésről például annak érdekében, hogy a machine to machine alkalmazások - mint a NAV-hoz bekötött pénztárgépek - működőképesek maradjanak az átállás után is.



Hozzátette: az NMHH lakossági támogatási programot is indított az elavult készülékek cseréjéhez, illetve edukációs kampányt is folytattak.



Lubor Zatko a sajtótájékoztatón szólt a vállalat 2020-ban indított több éven átívelő hálózatmodernizációjáról is, amelyben a Magyar Telekom partnere az Ericsson Magyarország. Jelezte: a fejlesztés az összes állomáson a technológia teljes kiváltását jelenti, és az év végére az állomások 60 százalékát korszerűsítik.



Ez fontos előfeltétele az 5G szolgáltatás országos kiterjesztésének. A Magyar Telekom 5G szolgáltatása jelenleg Budapest és Budaörs mellett 28 Balaton parti településen, valamint hat megyeszékhelyen - Zalaegerszeg, Debrecen, Szeged, Kecskemét, Szombathely, Győr - érhető el. Az 5G hálózat lakosságra vetített, kültéri lefedettsége a fővárosban 33 százalékos, országosan pedig több mint 10 százalék.



Közölte azt is: 2022 első negyedévében az átlagos havi adathasználat elérte a 8,7 giga-bájtot, ami az előző év azonos időszakához képest 30 százalékos növekedés.



A Magyar Telekom tájékoztatása szerint a társaság az elmúlt hat évben több mint 300 milliárd forintot költött Magyarországon mobil- és vezetékes hálózatainak fejlesztésére.