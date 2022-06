A mesterséges intelligencia zavarba hozta a kutatókat

A kutatók értetlenül álltak, miután a mesterséges intelligencia rendszereket fejlesztő OpenAI legújabb programja úgy tűnik, hogy olyan nyelvet hozott létre, amelyet csak ő ért.



A DALL-E2 egy 2022 januárjában indított, öntanuló szöveg-kép generátor, amelynek fő funkciója, hogy a felhasználók által megadott szöveges utasításokat felhasználva a szavakhoz illeszkedő képet készítsen feliratokkal együtt.



Giannis Daras informatikai doktorandusz szerint azonban a DALL-E2 egyik korlátja a szöveg előállításának képessége volt, mivel csak értelmetlen szavakat képes visszaadni, ha erre kérik.



Az Arxiv tudományos archívumban e hónap elején közzétett tanulmányában Daras egy példát adott erre a korlátozásra: a "két farmer beszélget a zöldségekről, felirattal" felszólítással betáplálva a programot, egy olyan képet adott vissza, amelyen két farmer beszélget egymással, miközben zöldséget tartanak a kezükben, de a képen megjelenő szöveg teljes halandzsának tűnik.

A known limitation of DALLE-2 is that it struggles with text. For example, the prompt: "Two farmers talking about vegetables, with subtitles" gives an image that appears to have gibberish text on it.



However, the text is not as random as it initially appears... (2/n) pic.twitter.com/B3e5qVsTKu