Tech

Meleg társkereső app figyelmeztet a majomhimlőre

A Grindr a majomhimlő veszélyére figyelmeztette az európai felhasználókat, annak ellenére, hogy a szakértők kitartanak amellett, hogy nem nemi betegségről van szó. 2022.05.27 16:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A meleg társkereső alkalmazás, a Grindr figyelmeztette európai felhasználóit a majomhimlő - egy bárányhimlőhöz hasonló vírus - járvány kitörésére, amely gyorsan terjed, miután a hónap elején két feltételezett "szuperterjesztő" esemény történt fétisfesztiválokon Belgiumban és a Kanári-szigeteken.



A szerdán 13 különböző nyelven közzétett üzenet részletezi a majomhimlő néhány tünetét, és elmagyarázza, hogy bár "nem terjed könnyen emberek között", "átadható szoros személyes érintkezés vagy olyan tárgyakkal való érintkezés útján, amelyeket olyan személy használt, aki már elkapta a majomhimlőt, például ruhák, ágynemű vagy szexuális játékok". Az aggódó felhasználóknak azt tanácsolják, hogy lépjenek kapcsolatba a helyi egészségügyi hatóságokkal.



Az EU-ban élő felhasználókat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ majomhimlős honlapjára irányították, míg a brit ügyfeleket az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségéhez küldték. Az alkalmazás dolgozik egy hasonló üzeneten az amerikaiak számára.



Az ECDPC szerdáig összesen 118 megerősített esetről számolt be az EU-n belül, és összesen 219 esetről azokban az országokban, ahol a majomhimlő nem számít endémiásnak. "Ez az első alkalom, hogy Európában olyan átviteli láncokat jelentettek, amelyeknek nincs ismert járványügyi kapcsolata Nyugat- vagy Közép-Afrikával" - írta jelentésében az ügynökség, valamint az "első olyan esetek világszerte, amelyeket [férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak] körében jelentettek".



Az ügynökség jelentése szerint a legtöbb diagnosztizált esetnél "a nemi szerveken vagy a nemi szervek környékén található elváltozások jelzik, hogy az átvitel valószínűleg szexuális tevékenységek során, szoros fizikai érintkezéssel történt", és az Egészségügyi Világszervezet elismerte, hogy a betegség elsősorban a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében terjed. A WHO azonban azt is hangsúlyozta, hogy a majomhimlő nem szexuális úton terjedő betegség.



Nem minden Grindr-felhasználónak tetszett, hogy a legújabb járványra emlékeztették a választott ismerkedési alkalmazáson. A legutóbbi járvány szexuális úton terjedő jellegének hangsúlytalanítására tett nyilvánvaló erőfeszítések - akár azért, hogy elkerüljék a meleg férfiak megbélyegzését, akár azért, hogy a betegségtől való félelmet növeljék a lakosság szélesebb körében - csak tovább fokozták a zűrzavart.



Bár a vírus először Európában bukkant fel, már az Egyesült Államokból, Izraelből és Ausztráliából is jelentették, és feltételezett eseteket észleltek Marokkóban és Argentínában is. Az első megerősített amerikai eset diagnosztizálása után a Biden-kormányzat 119 millió dollár értékű Jynneos himlő elleni vakcinát vásárolt, amelyet 2019-ben engedélyeztek majomhimlő ellen, mindössze néhány hónappal azelőtt, hogy a Covid-19-et először diagnosztizálták Kínában.

Bár a majomhimlőnek nincs ismert gyógymódja, jellemzően enyhe lefolyású, és a fertőzést követő néhány héten belül megszűnik. A betegséget influenzaszerű tünetek, például láz, fejfájás, duzzadt nyirokcsomók és izomfájdalom jellemzik, végül pedig az arcon és a testen megjelenő, gennyes kiütésekkel tarkított kiütésekbe megy át.