Ellátás

Betegadatokkal kapcsolatos fejlesztéseket valósít meg a PTE és az E-Group ICT Zrt.

Az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos adatok kiértékelését, feldolgozását segítő új rendszer kialakításán dolgozik az E-Group ICT Software Informatikai Zrt. (E-Group ICT) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egy csaknem kétmilliárd forintos fejlesztés keretében.



Az E-Group ICT kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fejlesztés során egy merőben új típusú informatikai rendszer valósul meg, amely lehetővé teszi az adatok jelenleginél jóval magasabb szintű hasznosítását, ezzel pedig javulhat az ellátás színvonala és rövidülhetnek a betegutak is.



Az új rendszer keretében megvalósuló adatfelhasználás és -elemzés új területeket nyithat meg a gyógyításban és megelőzésben, a diagnosztika és a terápia, valamint új szempontokra világíthat rá az egészségügyi ipari kutatás és innováció területein is - közölték.



A tájékoztatás szerint az új IT-rendszer a PTE valamennyi egészségügyi adatának begyűjtésére, tárolására és az adatok elemzésére képes lesz.



A közleményben jelezték: abban bíznak, hogy a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) 1,86 milliárd forintos támogatásával megvalósuló fejlesztés nemcsak a magyarországi, de a környező országok egészségügyi intézményei számára prototípusként is szolgál majd.



A PTE internetes oldalán olvasható projektleírás szerint a fejlesztés idén november végén lezárul.