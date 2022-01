Tech

Jelez a kitűző, ha koronavírusos lehet a viselője

A Yale School of Public Health kutatói egy könnyen felcsatolható eszközt fejlesztettek ki, amely segíthet kimutatni a SARS-COV-2 alacsony szintjét, és ezt követően azt, hogy valaki ki volt-e téve a vírusnak.



Az Environmental Science and Technology Letters című, lektorált online folyóiratban január 11-én közzétett tanulmány szerint az eszköz felfogja a vírusszennyezett aeroszolokat, amelyek egy polidimetil-sziloxán (PDMS) felületen rakódnak le.



A kutatócsoport egy forgó dobban tesztelte a levegőmintavevő készüléket, amelyben a SARS-CoV-2 vírushoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező helyettesítő vírust tartalmazó aeroszolokat hoztak létre. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy a vírus kimutatásával a mintavevőn megbecsüljék a levegőben lévő víruskoncentrációt.



"Ezzel a csíptetővel olyan alacsony vírusszinteket tudunk kimutatni, amelyek jóval a becsült SARS-CoV-2 fertőző dózisa alatt vannak" - mondta Krystal Godri Pollitt, a Yale járványtani tanszékének adjunktusa a sajtóközleményben. "A Fresh Air Clip az expozíciós események korai felismerésére szolgál, figyelmeztetve az embereket, hogy vizsgáltassák meg magukat vagy kerüljenek karanténba. A klipsz célja, hogy segítsen megelőzni a vírus terjedését, ami akkor következhet be, ha az emberek nem ismerik fel ilyen időben az expozíciót.



A további tesztelés során a mintavevő készüléket egy viselhető klipsz kialakításába ágyazták, és Connecticut-szerte szétosztották a közösség tagjai között, hogy felmérjék a személyes víruskitettséget.



A tanulmány szerint a 62 résztvevő közül ötnél (8%) mutatták ki a vírust a klipszeken, amelyeket öt egymást követő napon viseltek, túlnyomórészt beltéri éttermi környezetben.



"Eredményeink azt mutatják, hogy a PDMS-alapú passzív mintavevők hasznos expozícióértékelő eszközként szolgálhatnak a levegőben terjedő vírusos jelenlét felmérésére valós, magas kockázatú környezetben, és utat biztosítanak a potenciális esetek korai felismeréséhez, valamint útmutatást nyújtanak a közösségi fertőzést megelőző, helyspecifikus fertőzésellenőrzési protokollokhoz" - írták a tanulmány szerzői.



A közelmúltban hasonló, de nagyobb méretű eszközöket fejlesztettek ki a levegőben lévő vírusrészecskék kimutatására.



Augusztusban az Opteev - egy vírusszűrési technológiával foglalkozó vállalat - bejelentette, hogy piacra dobta az első olyan, dugaszolható szűrőberendezést, amely a levegőben terjedő COVID-19 részecskéket képes kimutatni beltéri helyiségekben.



"Már egy ideje dolgozunk rajta, és az igény különösen most nagy, ahogy az emberek visszatérnek az irodákba, a gyerekek az iskolákba" - mondta Conrad Bessemer, az Opteev elnöke és társalapítója augusztusban a FOX Television Stations Groupnak.



És bár a Fresh Air Clips még nem kapható, a kutatók szerint a kisebb méretű készülék olcsó és egyszerű módszernek bizonyulhat a vírus kimutatására.

"A Fresh Air Clips könnyen használható, nem invazív és olcsó" - mondta Godri Pollitt. "Ezek a tulajdonságok megkönnyítik a COVID-19 és más légúti vírusok ilyen jellegű expozíció-monitorozásának skálázását, így a klipszek a nagy kockázatú munkakörökben dolgozók nagyobb csoportjai, például az éttermi felszolgálók, az egészségügyi dolgozók és a tanárok számára is elérhetővé válhatnak."



Godri Pollitt elmondta, hogy reméli, hogy a jövőben a klipszeket a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi.



A tanulmányt akkor hozták nyilvánosságra, amikor a COVID-19-es esetek, köztük a rendkívül fertőző omicron változat, továbbra is egyre nagyobb számban fordulnak elő az Egyesült Államokban.