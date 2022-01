Légiközlekedés

Amerikai légitársaságok szerint az 5G mobil szolgáltatás zavarja a repülőgépek elektronikáját

Katasztrofális hatása lehet a polgári légiközlekedésre az 5G mobil hálózati rendszerek üzembe helyezésének amerikai légitársaságok vezetőinek a figyelmeztetése szerint - jelentette kedden az Euractiv brüsszeli hírportál.



Nagy amerikai polgári és teherforgalmi légitársaságok vezetői levélben figyelmeztették az illetékes kormányzati intézményeket, hogy az AT&T és a Verizon távközlési cégek C-Band frekvenciasávot elfoglaló ötödik generációs (5G) mobil hálózati infrastruktúrája szerdán esedékes üzembe helyezése komoly zavarokat okozhat a polgári légiközlekedésben.



A "C-Band" 5G frekvenciatartomány a 2,4 és 5,0 gigahertzes wifi frekvencia csatornák között helyezkedik el és az amerikai szövetségi légügyi felügyelet, a FAA (Federal Aviation Administration) szerint a tartományban folytatott adatforgalmazás interferálhat a repülőgépek rendkívül érzékeny avionikai elektronikájával, ellehetetlenítve ezzel a rossz látási viszonyok közötti navigációt.



A nagy légitársaságok vezetői szerint a probléma káoszt okozhat a polgári légiközlekedésben. "Egy olyan átlagos napon, mint a tegnapi is, 1100 járat és 100 ezer utas lehet kitéve a járattörlés, az átirányítás, vagy a késés kockázatának" - fogalmaz a Reuters brit hírügynökség birtokába jutott, a Fehér Ház Országos Gazdasági Tanácsa igazgatójának, a közlekedési miniszternek és az FCC, a Szövetségi Távközlési Bizottság elnökének címzett levél.



Az American Airlines, a Delta Air Lines, a United Airlines , a Southwest Airlines, az UPS Airlines, az Alaska Air, az Atlas Air, a JetBlue Airways és a FedEx Express vezetői által aláírt levél megemlíti, hogy hétfőn már felkészültek egyes nemzetközi járatok törlésére, amelyek szerdán érkeznének az Egyesült Államokba.

A légitársaságok közös levelét megszervező Airlines for America szervezet nem kommentálta a Reuters hírügynökség jelentését. Az érintett kormányhivatalok szintén nem nyilatkoztak az ügyben.



"Az FAA továbbra is azon dolgozik, hogy garantálja a légiutasok biztonságát az 5G hálózat kiépítése közben is. A FAA együttműködik a repülőgépiparral és a mobil távközlési szolgáltatásokkal az 5G technológia alkalmazására visszavezethető késések és járattörlések elkerülése végett" - nyilatkozta a légügyi felügyelet.



Az AT&T és a Verizon tavaly nyerte el a C-Band adatátviteli frekvenciasáv használati jogát 80 milliárd dolláros tenderen. Január elején beleegyezésüket adták bufferzóna kialakításához ötven amerikai repülőtér környékén az esetleges interferencia csökkentése érdekében, hathónapos időtartamra. A légitársaságok ellenállása miatt a szolgáltatás üzembe helyezését először 30 nappal, majd két héttel elhalasztották. A kéthetes halasztás szerdán jár le.



Az AT&T és a Verizon nem kommentálta a keddi jelentést. Korábban már jelezték azonban, hogy világszerte már mintegy negyven országban helyezték üzembe az 5G mobil szolgáltató hálózati infrastruktúrát avionikai interferencia problémák jelentkezése nélkül.