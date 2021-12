Tech

IT-biztonsági szakértő: jelentősen csökkenthető az online vásárlások biztonsági kockázata

A karácsonyi időszakban megugró internetes vásárlások biztonságát fenyegető csalókra hívta fel a figyelmet, és az online fizetések biztonságának jelentős növelésére osztott meg javaslatokat az IT-biztonsággal foglalkozó Sicontact Kft. szakértője a cég szombati közleményében.



Arra figyelmeztetett, hogy kellő körültekintés nélkül a személyes adatok kiberbűnözők kezébe kerülhetnek, és hozzátette, ennek kockázatát néhány biztonsági megoldás jelentősen csökkentheti.



Az egyik legfontosabb a megbízható internetkapcsolat használata vásárláskor, a nyilvánosan elérhető Wi-Fi hotspotok ugyanis nem nyújtanak megfelelő szintű biztonságot a fizetési tranzakciók lebonyolításához. Minden olyan művelet elvégzéséhez, mely során érzékeny adatokat kell megadni a telefon adatcsomagja vagy a saját otthoni Wi-Fi hálózat használatát javasolta Csizmazia-Darab István. Azt is megjegyezte, hogy az otthoni hálózatnak is lehetnek biztonsági rései, ezért a router biztonsági beállításait rendszeresen ellenőrizni kell. Ha mégis nyilvános hotspoton keresztül intézi valaki az online vásárlást, adatainak védelme érdekében virtuális magánhálózat (VPN) használatát javasolta a szakértő.



A megbízható internetkapcsolat megléte mellett elengedhetetlennek nevezte az eszközök ellátását a megfelelő védelemmel, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a mobil nem csak egy telefon, de egy mini számítógép is egyben, amelyen rengeteg személyes adatot tárol.



A fizetési adatok védelme érdekében hatékony vírusvédelmi megoldást - amely netbank- és tranzakcióvédelemmel is ellátott-, illetve többtényezős hitelesítés alkalmazását javasolta.



Arra is figyelmeztetett, hogy a csalók számára ez az év legaktívabb időszaka, ezért senki ne higgyen olyan hirdetéseknek, ahol irreális engedménnyel kínálnak termékeket, és csakis megbízható weboldalakról vásároljanak.



A Sicontact Kft. IT- biztonsággal foglalkozó cég, az ESET termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 28 alkalmazottat foglalkoztató Kft. tavalyi nettó árbevétele 1,98 milliárd forint volt, adózott eredménye 148 millió forintot tett ki.