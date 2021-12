Távközlés

A DIGI három évig tartó vezetékes hálózatfejlesztést zár le decemberben

A vezetékes hálózata mellett a DIGI az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított mobil szolgáltatásának fejlesztésére is. 2021.12.06 17:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A DIGI három évig tartó vezetékes hálózatfejlesztési munkálatokat zár le idén decemberben, az újításoknak köszönhetően a vállalat 16 vidéki nagyvárost is lefedő gerinchálózata saját optikai hálózaton kapcsolódik a budapesti központhoz - közölte a DIGI Kft. hétfőn az MTI-vel.



A 2018 óta saját beruházásként, fokozatosan lefektetett gerinchálózat hossza meghaladja a 2000 kilométert és ezzel olyan jelentős vidéki nagyvárosokat fed le, mint Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Szeged, Győr, Siófok, Székesfehérvár, Veszprém és Dunaújváros.



A három évig tartó fejlesztési munkálatokkal a vállalat lehetővé tette, hogy a csúcstechnológiás, felhasználói végpontig kiépített (FTTH - Fiber to the home) vidéki gerinchálózata saját optikai hálózaton kapcsolódjon a vállalat budapesti központjához.



A vezetékes hálózata mellett a DIGI az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított mobil szolgáltatásának fejlesztésére is: 2019-es indulása óta több mint 900 településen tette elérhetővé a DIGIMobil szolgáltatást, a lakosság csaknem 90 százalékának biztosítva a kültéri lefedettséget.



A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a DIGI Communications N.V. magyarországi leányvállalata, az országban 1998. óta van jelen. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Magyarország egyik meghatározó távközlési szolgáltatója, jelentős szerepet tölt be másodikként a technológiától független televízió piacon 28,3 százalékos, a vezetékes internet szegmensében 22,6 százalékos piacrésszel, míg a vezetékes telefonszolgáltatás 22,1 százalékot tesz ki.



A 4iG Nyrt. november végén tette közzé, hogy végleges adásvételi szerződést kötött a román RCS & RDS konzorciummal a DIGI Távközlési Kft. és leányvállalatai megvásárlásáról; az ügylet a hatósági eljárásokat követően 2022 januárjában zárulhat. A tranzakció értéke 625 millió euró, megközelítőleg 232 milliárd forint.