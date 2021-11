Tech

Fel kell fedni a sértően kommentelő névtelen felhasználókat a közösségi oldalaknak nemsokára

Az ausztrál kormány új törvényt vezet be, amely arra kényszeríti a közösségi médiavállalatokat, hogy "leleplezzék" a sértő kommenteket posztoló névtelen felhasználókat, vagy rágalmazási bírságot fizettessenek velük, ha erre nem képesek vagy nem hajlandóak. Az nem kérdés, hogy ez átjön-e Európába, csak az, hogy mikor, hiszen számos bevált gyakorlatot átvettünk már az ausztráloktól.



Az új kezdeményezés célja, hogy a közösségi médiaóriásokat kiadóként definiálja, és felelőssé tegye őket a platformjaikon megjelenő, felhasználók által generált tartalmakért, valamint olyan speciális mechanizmusokat vezet be, amelyeken keresztül bárki panaszt tehet és követelheti a posztok törlését, ha úgy gondolja, hogy rágalmazzák, zaklatják vagy abuzálják - jelentette be Scott Morrison miniszterelnök vasárnap egy televíziós sajtótájékoztatón.



Az online világ nem lehet vadnyugat, ahol botok, bigottak, trollok és mások névtelenül járkálnak, és árthatnak az embereknek.



Ha egy platform nem hajlandó törölni a sértő tartalmakat, bíróság kötelezheti a névtelen kommentelő személyazonosságának felfedésére. Ha a vállalat ismét megtagadja, vagy nem tudja azonosítani a trollt - akkor végső soron felelősségre vonják, és ki kell fizetnie az ebből eredő bírságokat.



"A szólásszabadság nem azt jelenti, hogy gyáván elbújhatsz a pincédbe, és ott szlalomozhatsz, rágalmazhatsz és zaklathatsz embereket névtelenül, és megpróbálhatod tönkretenni az életüket" - jelentette ki Morrison. "Egy olyan szabad társadalomban, mint Ausztrália, ahol nagyra értékeljük a szólásszabadságot, az csak akkor szabad, ha ez egyensúlyban van a felelősséggel azért, amit mondasz".



Morrison kevés betekintést engedett a törvényjavaslat részleteibe, vagy abba, hogy nyilvános vitára bocsátják-e, de elmondta, hogy erős parlamenti támogatásra számít. Korábban már utalt az online anonimitás közelgő visszaszorítására a G20-ak múlt havi csúcstalálkozóján, ahol azt mondta, hogy "a valós világban érvényes szabályoknak a digitális világban is érvényesnek kell lenniük". Továbbra sem világos azonban, hogy az ausztrál kormány pontosan hogyan várja el a közösségi médiavállalatoktól, hogy ellenőrizzék felhasználóik személyazonosságát.



Michaelia Cash főügyész szerint az új intézkedések célja az is, hogy "egyértelműbbé" tegyék az ausztrál legfelsőbb bíróság szeptemberi döntését, amely kimondta, hogy a média akkor is felelős a felhasználók kommentjeiért, ha maguk a történetek nem rágalmazóak. Az ítélet miatt több médium, köztük a CNN is kénytelen volt bezárni Facebook-oldalait az ausztrál felhasználók számára a bizonytalanság és a rágalmazási keresetek kockázata miatt.