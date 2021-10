Tech

Arcfelismerő beléptető rendszert indítottak a moszkvai metró összes állomásán

Az utasoknak mostantól lehetőségük van arra, hogy készpénzfizetés, valamint bankkártya- és okostelefon-használat nélkül, a FacePay digitális kamerákkal felszerelt kapuin át jussanak be az orosz főváros több mint 240 metróállomására. A szolgáltatás aktiválásához az utasnak a magáról mobiltelefonnal készített felvételt az erre kifejlesztett alkalmazáson át be kell küldenie a moszkvai metrónak. A viteldíjat belépéskor a FacePay levonja az utazó bankkártyájáról vagy közlekedési bérletkártyájáról, a Trojkáról.



Makszim Likszutov moszkvai polgármester-helyettes újságíróknak nyilatkozva a rendszerrel kapcsolatban egyebek között azt méltatta, hogy a Covid-19-járvány közepette kontaktusmentes belépést tesz lehetővé. Igyekezett megnyugtatni az utasok adatbiztonsága miatt aggódókat, hogy a rendszer megfelelően titkosított, és a beléptetőkapu kamerája egy "biometrikus kulcsot" olvas be, nem pedig az arcképet vagy más személyes adatot.



"Az alapkonfiguráció értelmében minden személyes adatot a bankok tárolnak, mi csak egy elektronikus kódot kapunk, mint a hitelkártyák esetében. Mi nem tárolunk személyes adatokat" - nyilatkozott a helyettes polgármester korábban a Bloombergnek.



Likszutov szerint a Face Payt az elkövetkező három évben a metró utasainak akár a 15 százaléka is rendszeresen használhatja majd.



"Moszkva az első város a világon, ahol a rendszer ilyen mértékben működik. A FacePay egyszerű használatának sehol a világon nincs párja" - nyilatkozott.



A tervek szerint a rendszerhez a későbbiekben csatlakoztatni fogják az orosz főváros felszíni vasúti és egyéb tömegközlekedését is.



A moszkvai hatóságok az arcfelismerő technológiát már eddig is széles körben alkalmazzák; az orosz főváros közel 200 ezer digitális térfigyelő kamerából álló hálózatát bűncselekmények gyanúsítottjainak azonosítására használják. Jogvédő aktivisták azonban attól tartanak, hogy a rendszert törvénysértő megfigyelések eszközeként is felhasználhatják.



Andrej Kicsigin, a moszkvai metró vezetőjének biztonsági helyettese azt mondta, hogy 2020 augusztusa - a FacePay tesztelésének kezdete - és idén március között 900 olyan embert vettek őrizetbe, akit súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak meg. Az RBK gazdasági kap korábban azt írta, hogy a kamerákat a biometrikus azonosításra szakosodott orosz VisionLabs cég forgalmazta.



A Kommerszant című napilap egyébként a héten azt írta, hogy a moszkvai önkormányzat úgy akarja átalakíttatni a közszolgáltatási Mos.ru weboldalt, hogy az oda feltöltött felhasználói fényképeket a bűnüldöző hatóságok automatikusan megkapják. A hírt a moszkvai polgármesteri hivatal cáfolta, de a Kreml szerint a biztonsági tisztviselőknek már most is törvényes hozzáférésük van az orosz közszolgáltatási portálokon tárolt magánadatokhoz.