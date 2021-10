Tech

Facebook, WhatsApp és Instagram - minden érintett a nagy világméretű leállásban

Az őrjöngő facebookosok a Twitterre özönlöttek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem ők az egyetlenek, akiknek a világegyetem a feje tetejére állt. 2021.10.04 19:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Facebook és leányvállalatai, az Instagram, a WhatsApp és a Facebook Messenger a DownDetector nyomkövető szerint leálltak, nem kissé frusztrálva a közösségi média felhasználóit világszerte. A Facebook azt mondja, dolgozik a probléma megoldásán.



A felhasználók hétfő reggel és délután kezdtek problémákat jelenteni a nagy közösségi oldalak szervereinek elérésével kapcsolatban a DownDetector szerint, amely naplózza a népszerű weboldalakkal kapcsolatos felhasználói problémákat.



Az őrjöngő facebookosok a Twitterre özönlöttek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem ők az egyetlenek, akiknek a világegyetem a feje tetejére állt.

Whatsapp, Facebook and Instagram down again, the world right now switching to Twitter like: #whatsappdown #whatsapp pic.twitter.com/Knph4BqEfl — Shahbaz Jadoon (@SJadoonOfficial) October 4, 2021

A Facebook-alkalmazás sok mobilfelhasználó számára egyáltalán nem töltődött be, míg néhány asztali felhasználó "A webhely nem érhető el" üzenetet kapta. Az Instagram-felhasználók a The Verge szerint egy 5xx Server Error üzenetet láttak.



A vállalat nem adott semmilyen jelzést arra vonatkozóan, hogy mikor lesznek újra működőképesek a szolgáltatásai.



A WhatsApp végül Twitteren elismerte a problémát, és azt ígérte, hogy "dolgozik azon, hogy a dolgok visszatérjenek a normális kerékvágásba". Nem sokkal később az anyavállalat is kiadott egy hasonló tartalmú közleményt, amelyben elnézést kért az esetleges "kellemetlenségekért".



Az Instagram eközben egy tweetben közölte a felhasználókkal, hogy "most egy kicsit nehéz időszakon megy keresztül", és biztosította az embereket, hogy dolgoznak rajta.



Mivel a népszerű oldalak továbbra sem működtek, sokan elgondolkodtak azon, hogy a Twitter mennyit kaszált, amikor a Facebook és társoldalai leálltak.



A titkosított üzenetküldő alkalmazás (és a WhatsApp versenytársa), a Telegram is beugrott a harcba, és szórakozott egy kicsit a Facebook kárára, azt tweetelve, hogy a tömeges kiesések ellenére "még mindig kitartanak".

Everyone who was already using Telegram. pic.twitter.com/1wEWdEjAmr — Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021